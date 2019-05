Festival internacional de percusión, inscripción a espacios formativos

Del domingo 2 al sábado 8 de junio, Santa Fe volverá a latir al ritmo del Sexto Festival Internacional de Percusión. Durante siete jornadas confluirán en el Teatro Municipal “1º de Mayo” diferentes expresiones de las músicas académicas y populares, en una programación de recitales y capacitaciones que contarán con la participación especial de Iván Manzanilla (Universidad de Guanajuato, México), Sergio Verdinelli (Buenos Aires) y los santafesinos Ana Velez, Camoleteros y Julián Macedo, además de la Banda Sinfónica Municipal “Ciudad de Santa Fe”, el Ensamble de Percusión y la Camerata de Guitarras del Instituto Superior de Música y músicos invitados.En ese marco, hasta el sábado 1 de junio estarán abiertas las inscripciones online a los espacios formativos del Festival, en la web del ISM o en la Agenda Ciudad. Todas las propuestas son gratuitas, pero requieren inscripciones previas.El Sexto Festival Internacional de Percusión es organizado por el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral y el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, y se realizará con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México.Todos los espacios formativos de esta edición se desarrollarán en el Teatro Municipal “1ro de Mayo”. En ese recinto emblemático de la cultura santafesina, Julián Macedo dictará una Masterclass de Vibráfono el lunes 3 de junio entre las 14 y las 16.El Prof. Iván Manzanilla (Universidad de Guanajuato, México) propondrá tres conferencias-masterclasses, en días sucesivos, siempre entre las 9.30 y las 11.30: el miércoles 5 “Percusión: los límites de la música”; el jueves 6 “Percusión y electrónica” y el viernes 7 “Nuevas notaciones y prácticas”. Estas actividades se realizarán con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México.El jueves 6 y el viernes 7, entre las 13.30 y las 17, la rosarina Ana Velez (creadora de “El Retoque. Percusión corporal y rítmica musical) coordinará el “Taller Intensivo de Percusión Corporal”, que constará de la formación de ensambles con elementos no convencionales y rítmicas musicales.También el jueves 6, pero a partir de las 17, Sergio Verdinelli (ex baterista de Illya Kuriaky and the Valderramas, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, Andrés Calamaro y Pedro Aznar, entre otros) dictará una Masterclass de Batería.Para más información se sugiere escribir un correo electrónico a [email protected]