Alberto Fernández con su primer spot de campaña

BUENOS AIRES, 27 (NA).- El precandidato presidencial Alberto Fernández lanzó ayer su primer spot de campaña con imágenes y una extracción de su discurso durante el acto que encabezó el sábado en el club Ferro. "Alberto presidente 2019", es la consigna con la que finaliza el spot, el cual compila fragmentos de su mensaje con una música de fondo.

Durante el acto por el 25 de mayo, organizado por la agrupación peronista Nuevo Espacio de Participación (NEP), Fernández sostuvo que siente "orgullo" cuando le dicen que "es igual a (Néstor) Kirchner", y comparó la situación actual bajo el Gobierno de Mauricio Macri con "el país en cenizas" que recibió el primer gobierno kirchnerista en 2003.

"Deberemos salir de ese laberinto. La ventaja que tenemos es que ya estuvimos en el laberinto y ya sabemos por dónde se sale", afirmó Fernández, en un pasaje que fue recuperado por el spot de campaña. Allí también se reprodujo otra advertencia que lanzó el ex jefe de Gabinete en su mensaje, alertando que "cuando llegue el momento del traspaso de poder, 4 de cada 10 argentinos van a estar debajo de la línea de la pobreza".

"Y Macri dice que estamos mejor. Vamos a hacerlo otra vez. Otra vez vamos levantarnos cenizas, otra vez vamos a sacar a nuestros hermanos de la pobreza. Otra vez seguiremos reivindicando la democracia. Otra vez volveremos a poner la Argentina en un lugar digno en el mundo", exclamó.

Para el epílogo del video, el spot mostró la arenga final de Fernández: "No lo voy a hacer sólo. Lo voy a hacer con Cristina y con todos ustedes compañeros. Hoy empezamos".

La proclamación de la fórmula que hizo la ex presidenta Cristina Kirchner provocó asombro en la política, especialmente en el peronismo, con la mayoría de los gobernadores saliendo en bloque a alinearse detrás de la candidatura de Fernández.

La jugada de la actual senadora de Unidad Ciudadana obligó al resto de los actores a apurar sus definiciones electorales: el impacto fue tal que en Alternativa Federal se intensificaron las discusiones acerca de cómo posicionarse, desatando una crisis en su seno, con posturas muy disímiles entre los principales referentes.

Luego del acto en Ferro, Fernández participó de otro evento en Merlo, esta vez en compañía de Cristina Kirchner, en lo que fue el debut público de la dupla electoral.



ELOGIOS A CRISTINA

Por otra parte, Alberto Fernández aseguró que el primer gobierno de Cristina Kirchner "fue el más progresista de la historia" en términos de avance en derechos civiles. "Es impresionante lo que hizo Cristina en esos años. Ese Gobierno fue el más progresista de la historia", sostuvo el postulante, quien destacó las sanciones del matrimonio igualitario, identidad de género, muerte digna y voto juvenil.

El ex jefe de Gabinete aclaró que sus cuestionamientos, los cuales ratificó, se concentraron más en el segundo mandato de la ex jefa de Estado, y en particular sobre decisiones económicas que consideraba desacertadas como el llamado "cepo" cambiario.