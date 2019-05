Sin Cristina, continúa el juicio por Vialidad Nacionales 27 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 27 (NA).- El Tribunal Oral Federal 2 reanudará hoy el juicio oral y público contra Cristina Kirchner por el direccionamiento de la obra pública, sin la presencia de la ex mandataria en la sala de audiencias. En la denominada sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py, el TOF 2 tendrá este lunes a partir de las 9:30 la segunda jornada del proceso contra la ex mandataria.

El pasado viernes, los jueces del tribunal autorizaron a la ex presidenta a no presentarse en las audiencias, siempre y cuando la falta estuviera justificada por su labor parlamentaria como senadora nacional.

En la segunda jornada del juicio oral se continuará con la lectura de la acusación, confeccionada por los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques.

El martes pasado, en el inicio del proceso, se llegaron a leer 100 páginas sobre un total de 600, por lo que se espera que la acusación termine de escucharse en dos o tres jornadas más.

Entre los acusados también se encuentran el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública, el empresario Lázaro Báez, Nelson Periotti, Carlos Kirchner, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Santibañez y Abel Fatala.

Al reanudarse el juicio, la defensa de la ex mandataria, a cargo del abogado Carlos Beraldi, tendrá que justificar que tiene algún tipo de labor parlamentaria para no concurrir.

"Se advierte que la intervención personal de los acusados, en la etapa de lectura de las acusaciones que pesan en su contra, resulta una obligación ineludible para los mismos, dado el carácter personalísimo de los derechos involucrados", explicó el Tribunal en su fallo del viernes.

Y agregó: "Habremos de hacer lugar a la petición de Fernández de Kirchner para no comparecer a las próximas audiencias de lectura, siempre y cuando se acredite debidamente la superposición de las funciones de la labor parlamentaria con la celebración de cada una de las audiencia de debate".

En el juicio se evalúa cómo fue la adjudicación de 51 obras viales a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz, donde hubo una presunta concentración en detrimento de otros estados provinciales: en la actualidad está en curso una pericia a cargo de expertos contadores de la Corte Suprema de Justicia sobre cinco de ellas para determinar si existieron sobreprecios.