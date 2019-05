Píldoras Políticas

"LA REVOLUCION DE LAS

HIJAS" TIENE CANDIDATA

Se destacó en 2017 como militante del movimiento de estudiantes secundarios, se consagró como líder de la emergente "revolución de las hijas" con su intervención apasionada en el debate por la ley del aborto y ahora la influencer Ofelia Fernández tendrá un lugar como candidata para llevar la voz de los jóvenes y del feminismo a la Legislatura porteña.

La dirigente de 19 años, una referencia para la generación politizada sub 25 será primera candidata a diputada porteña de "Ampliar", la lista que encabeza Victoria Donda y que irá en alianza con el kirchnerismo.

En los últimos días, junto al humorista K Pedro Rosemblat, recordado como "El Cadete" del periodista Roberto Navarro, se puso al hombro una campaña pública para denunciar que el 50% de los adolescentes de 16 y 17 años no fueron empadronados, instando a todos aquellos que no figuran en las nóminas oficiales a que hagan el trámite de forma voluntaria para estar en condiciones de sufragar en las elecciones PASO de agosto.



UN "CHIVO" INCOMODO

EN LA TV

La periodista Viviana Canosa le hizo pasar un momento muy incómodo al jefe de la bancada kirchnerista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, cuando lo interrogó sobre su vida sentimental e incluso le reclamó que retome su última relación de pareja.

Canosa comenzó la entrevista desconociendo que el vínculo del "Chivo" con Carmela Moreau, la hija de Leopoldo Moreau, había concluido meses atrás, pero la periodista no se resignó y aseguró que "van a volver" porque "el amor es todo". E incluso le pidió al diputado que le diga al aire que "la extraña".

"No. Las cosas empiezan y terminan", le contestó el dirigente kirchnerista, con gesto adusto y visiblemente incomodado por la situación. "Prefiero hablar de política. Trato de hablar lo mínimo posible de mi vida privada", agregó Rossi durante el reportaje emitido en un programa de Canal 9.

Sin darse por vencida, Canosa contraatacó: "Pero van a volver. La necesitamos a Carmela, el amor es todo".



DE CUERPO Y ALMA

Con la fumata blanca que significó el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández, el diputado Felipe Solá fue el primero que bajó su postulación, muy conforme con la decisión de Cristina Kirchner de dar un paso atrás para facilitar una oferta electoral más amplia y moderada con Alberto Fernández al frente del proyecto.

Sorprendió, eso sí, la rapidez y firmeza con la que el ex gobernador bonaerense se reconvirtió en soldado de la causa.

"Voy a integrarme de cuerpo y alma en esta campaña. Donde me toque", tuiteó con júbilo el dirigente, otro de los que, como el ex jefe de Gabinete, se reconcilió con el kirchnerismo.

En el acto de Merlo donde por primera vez la fórmula presidencial del peronismo se mostró junta, Solá fue uno de los más vivados por el público, la mayoría afín al kirchnerismo, y no paró un segundo de sacarse selfies con los simpatizantes.



¿KIRCHNERISTAS CON LOS

ALTERNATIVOS FEDERALES?

El secretario general de la CGT Carlos Acuña consideró que "sería ideal" una confluencia entre el sector que apoya a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner y Alternativa Federal. "Sería bueno que se sienten todos en una misma mesa y que el peronismo vaya unido, que se gane en primera vuelta. Que no haya solamente un sector sino que vayan todos los sectores. Eso sería lo ideal", sostuvo el líder de Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, GNC, Garages Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos (SOESGyPE).