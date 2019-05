Los políticos acompañaron al TC

Por un lado, los justicialistas. Por el otro, los socialistas. La visita del Turismo Carretera al autódromo "Ciudad de Rafaela", no solamente convocó a una multitud, sino también a distintos representantes del arco político.

En el acto oficial que se realizó antes de iniciarse la "Carrera de los Millones", compartieron el espacio en la recta principal. En el resto de la jornada, las actividades se repartieron y los dos sectores operaron por separado.



POR UN LADO

El intendente Luis Castellano hizo entrega al Club Atlético de Rafaela, de 150 metros cúbicos de hormigón para continuar con las obras en el autódromo, apuntando a las próximas carreras.

"Esta es una fiesta del automovilismo, una fiesta de la ciudad. Todo el país está hablando de Rafaela y eso nos sirve a todos, al Club Atlético, y a todos los rafaelinos. Esto es lo que hay que cuidar, trabajar en este tipo de eventos, solicitar ayuda a nivel provincial y nacional", manifestó el Intendente.

"Esto que sucede en Rafaela, este folklore, esta cantidad de personas que están dando vueltas en la ciudad desde el jueves que empezaron a llegar y siguen llegando, es parte de lo que es la ciudad. Late el automovilismo, late este folklore, la gente instala sus carpas, sus casillas rodantes, se queda cuatro o cinco días a pasar sus vacaciones dentro del circuito y en la ciudad. Ese es un detalle que no sucede en ninguna otra parte del país", declaró.

"Es mucho trabajo, mucha planificación, organización, y para eso hay que tener un equipo preparado. Es coordinación con la Gendarmería, con la Policía, con la Guardia Urbana, Protección Vial y Comunitaria. Toda la gente que conduce ese proceso está trabajando hace ya más de una semana. Y también con el Club Atlético, que es a quien hay que estar apoyando y respaldando para que este evento pueda llevarse adelante", agregó.

Por último, expresó: "Evidentemente, la ACTC sigue eligiendo a Rafaela para venir y esto nos posibilita seguir mostrando eventos de calidad".

Por su parte, el diputado nacional Omar Perotti, señaló: "Si estamos festejando la primera carrera organizada por el Club Atlético, creo que está muy claro el vínculo de la ciudad y el automovilismo, y es lo que ha llevado y permitido que Rafaela trascienda en gran parte de su historia".

"Sin dudas, marcó una forma de ser, una pasión del automovilismo, esa pasión fierrera, que marcó también el autopartismo, la metalmecánica, el interés del deporte automotor. Y eso nos permitió no solo tener buenos dirigentes en las instituciones", reflexionó.

Por otro lado, hizo hincapié en que "siempre hemos entendido desde el municipio que hay que estar a la par del club, de la carrera. Porque esto trasciende a un club, es parte de la ciudad, pero también es parte de eso que Santa Fe no tiene que abandonar".

A su turno, Marcos Di Palma manifestó: "El automovilismo es muy importante para los Di Palma. Mi viejo ganó en Rafaela en las famosas 500 Millas, después vinimos nosotros y como dijo él, para recibirse de piloto había que ganar en Rafaela. Tanto mi hermano José Luis como yo lo pudimos hacer", contó.

"Es un orgullo poder estar en estos 100 años en Rafaela. El mejor circuito que tenemos en Argentina está en Rafaela y si le podríamos poner las chicanas que teníamos cuando corríamos antes, mejor aún", cerró.

Daniel Ricotti, presidente de la subcomisión de automovilismo, expresó: "Ayer -por el 25 de mayo- cumplimos 100 años de la primera carrera que organizó Atlético de Rafaela. Queremos homenajear y pudimos lograr, gracias a Ero Borgogno y Hugo Mazzacane, hacer coincidir la carrera más importante del año de la ACTC con nuestros festejos".

"Es muy difícil competir con otros circuitos. Nosotros competimos contra ellos con la adrenalina que ponen los pilotos, el trazado de nuestro autódromo y la pasión que pone el público. Desde el jueves se está festejando, con el humo de los asados por las 160 hectáreas que tenemos en nuestro predio. Entonces, lo primero que queremos hacer, es agradecer a nuestro público", comentó.

El senador departamental Alcides Calvo, expresó: "Estamos aquí porque realmente se lo merecen el Club Atlético y la subcomisión de automovilismo. Un claro reconocimiento a los que fueron hacedores, a ex corredores de la ciudad. Siento un gran orgullo como hombre de la región tener esta propuesta, esta gran carrera en este autódromo".

Y sumó su "compromiso de seguir acompañando, por eso estamos presentes, pero también para decirles que el autódromo y el Club son Rafaela y una carta de presentación de lo que es el deporte motor".

Eduardo Gays, presidente del Club Atlético de Rafaela, dijo que "todos sabemos que la categoría que hoy está presente es la más convocante y que, a pesar de la realidad económica que estamos atravesando, superó la cantidad de público del año anterior. Esto quiere decir que el autódromo sigue siendo muy convocante".



POR EL OTRO

El gobernador Miguel Lifschitz participó ayer de la sexta fecha del Turismo Carretera, la categoría más popular del país, en el marco del centenario de la primera competencia automovilística organizada por el Club Atlético.

"El Turismo Carretera en Rafaela es uno de los eventos automovilísticos más importantes de la Argentina, del calendario anual. Nosotros, como gobierno provincial, acompañamos a instituciones como el Club Atlético de Rafaela con inversiones para mejorar su infraestructura", indicó.

El primer mandatario provincial señaló luego: "Esta carrera ya tiene un atractivo especial y más este año. Es realmente una fiesta impresionante para todos los rafaelinos y para todos los santafesinos; es un orgullo tener un autódromo de estas dimensiones, de estas características y con tanto prestigio".

Lifchitz sostuvo que "este año hemos logrado que además de Rafaela, tuviéramos Turismo Carretera también en la ciudad de Rosario. Es decir, la provincia tiene dos fechas del TC por primera vez. La idea es que esas dos fechas se puedan consolidar, y que sean parte del calendario permanente. La provincia cuenta con tres autódromos muy jerarquizados. Además de este de Rafaela, y el de Rosario que viene creciendo y también el de San Jorge, donde estamos terminando las obras de repavimentación. En los tres venimos haciendo inversiones importantes".

Para finalizar, el gobernador mencionó la realización de otra competencia de Turismo Carretera en el autódromo de Rafaela, para este año: "Un anuncio que le pone color a esta celebración".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Antonio Bonfatti, afirmó que "Rafaela es una ciudad fierrera y Santa Fe, una provincia fierrera; tiene todos los orígenes de nuestros abuelos. Esta es una tradición que hay que respetar".

Además, felicitó al Club Atlético de Rafaela "porque en 100 años han pasado muchas vicisitudes en el país y haber sostenido este evento en el tiempo es un orgullo para todos los dirigentes que han honrado a este Club".

Estuvieron presentes, además, los diputados provinciales Clara García y Omar Martínez.