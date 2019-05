“La causa está contaminada” Policiales 27 de mayo de 2019 Redacción Por Lo dijo el abogado de uno de los policías detenidos, quien afirmó además que “es difícil que declaren porque hay mucha mentira en relación al trágico hecho”.

FOTO ARCHIVO DETENIDOS. Los uniformados no declararán hasta que se aclare la situación.

El abogado Guillermo Baqué, que patrocina a uno de los policías detenidos y acusados por la tragedia de San Miguel del Monte, aseguró ayer que es "imposible que declaren" los efectivos porque "la causa está contaminada, hay tanta mentira, está tan mal instruida". "Mi cliente sabe que pasó, pero hasta que no podamos tomar contacto plenamente con la causa él no va a declarar", sostuvo el letrado que defiende al oficial de la Policía Bonaerense Manuel Monreal. En diálogo con TN, Baqué se refirió a la negativa de la mayoría de los uniformados a prestar declaración indagatoria en el marco del expediente que investiga la trágica muerte de Aníbal Suárez, de 22 años; Gonzalo Domínguez, de 14; Danilo Sansone y Camila López, de 13, en un choque contra un camión con acoplado estacionado sobre la Ruta 3 luego de una persecución de dos patrulleros de la Policía Bonaerense. "Es imposible que declaren" porque "la causa está contaminada, hay tanta mentira, está tan mal instruida", advirtió el abogado de Monreal, que está detenido acusado de homicidio agravado.

En ese sentido, el letrado afirmó que los uniformados mantendrán esa conducta "hasta tanto se aclare la situación, se sepa qué pasó". "Monreal me manifestó que fue prácticamente atropellado por el 147 cuando se lo intentó detener. Se bajó, le dio la voz de alto para que se detenga, son esquivados y se dan a la fuga", señaló. E insistió: "La causa es una mentira: desde el acta de procedimiento hasta los testimonios que se han volcado. La mala instrucción o no haber escrito lo que pasó trajo aparejado que esto se llevara entera a una comisaría". "Si la Policía hubiese actuado profesionalmente, si los jefes hubiesen hecho la instrucción como correspondía, hoy no habría tantos efectivos desafectos, detenidos por un solo responsable", añadió Baqué. Finalmente, el abogado se refirió al estado anímico de los policías detenidos: "No caen de lo que pasó. Mi cliente sólo pedía por su mamá".