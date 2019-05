CRAR igualó en el pendiente Deportes 27 de mayo de 2019 Redacción Por HOCKEY

Este domingo se pusieron al día CRAR y Paraná Hockey en la Copa de Plata del torneo de damas Dos Orillas. En la cancha de Estudiantes, en la capital entrerriana, el equipo rafaelino y el paranaense igualaron 0 a 0, resultado que le permite a las dirigidas por Fabián Montesano ser el líder en la división superior con 11 puntos, con uno de ventaja sobre CRAI.

En las demás categorías hubo, en líneas generales, buenos resultados del Verde, de acuerdo a este detalle:

Sub 12: 1 a 1 (gol de Valentina Monges). Sub 14: CRAR 2 (Maitena Dubas -2-) – Paraná Hockey 3.

Sub 16: 1 a 1 (gol de Aylén Salti). Sub 18: CRAR 3 (Guadalupe Vannay -2- y Abril Beltramino) – Paraná Hockey 2.

Reserva: CRAR 2 (Guillermina Baldesarre y Florencia Rossetti) – Paraná Hockey 1.