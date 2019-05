Barcelona, los nueve que se podrían ir Deportes 27 de mayo de 2019 Redacción Por ESPAÑA

FOTO WEB VARIAS SALIDAS. / El Barcelona comenzó a planificar su próxima temporada.

"A partir de ahora la secretaría técnica trabajará en nuevos jugadores y habrá bajas, por supuesto", fueron las palabras de Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, después de ser testigo de como su club caía nuevamente en un partido clave, esta vez en la final de Copa del Rey frente al Valencia.

"Hace tiempo que se piensa en la temporada que viene (…) Siempre habrá novedades para el futuro y se seguirá trabajando como hasta ahora", continuó el dirigente, dejando un claro mensaje del cambio que se viene de cara a la próxima campaña.

Son varios los medios partidarios españoles que coinciden en la misma cantidad de nombres. Serían nueve futbolistas los que ya están en la lista de bajas del club, pensando en el período de transferencias que se abrirá a partir de junio.



Jasper Cillessen: "Primero me voy de vacaciones y luego espero tener un nuevo club donde pueda jugar, porque quiero jugar", advirtió el arquero holandés Jasper Cillessen al medio televisivo "Ziggo Sport" tras ganar el título de Liga. Una decisión que dejará al Barcelona con un hueco importante, ya que a pesar de contar con Ter Stegen, tendrá que salir a buscar un recambio para él.



Philippe Coutinho: El talentoso futbolista brasileño no convence. Si bien desde la dirigencia apuntan a que puede ser la base en un futuro, su performance no gusta a la afición. Ernesto Valverde le dio muchas oportunidades pero el ex Liverpool no terminó de adaptarse al estilo que propone el Barcelona. Si llega una buena oferta, podría ser escuchada con atención.



Samuel Umtiti: Parecía una pieza fundamental en la última línea junto a Gerard Piqué. Sin embargo, tras sufrir una lesión de rodilla que lo apartó de los terrenos de juego, la nueva incorporación Clement Lenglet sorprendió a más de uno y logró afianzarse. A ello hay que sumarle el posible fichaje del joven holandés de 19 años Matthijs de Ligt.



Ivan Rakitic: Ernesto Valverde comenzó a dejar entrever lo que podría suceder con el croata después de sustituirlo por el juvenil Carles Aleñá en la final de la Copa del Rey. A pesar de sus declaraciones, en las que se mostró seguro de no querer abandonar el club, desde España apuntaron que creen que es el momento ideal para "hacer caja" y con la llegada de Frenkie de Jong, estarían abiertos a escuchar ofertas.



Thomas Vermaelen, Kevin-Prince Boateng y Murillo: El belga Thomas Vermaelen acabará contrato a final de temporada y también se iría del club. Lo mismo pareciera ocurrir con el colombiano Jeison Murillo y Kevin-Prince Boateng, quienes finalizarán sus respectivos préstamos el 30 de junio.



Rafinha y Malcom: Los brasileños también parecieran tener los días contados en el equipo. Mientras que Rafinha se perdió gran parte de la temporada por estar recuperándose de un rotura de ligamentos, la cual lo tuvo a mal traer durante varias temporadas, Malcom podría salir en busca de más minutos en cancha.