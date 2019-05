Completaron la fecha del TRL Deportes 27 de mayo de 2019 Redacción Por RUGBY

Este domingo se completó la segunda fecha de la Zona Reubicación del Torneo Regional del Litoral, iniciada el sábado. Recordemos que en esa jornada, CRAR logró su primer triunfo como local ante Alma Juniors de Esperanza por 20 a 17.

En la víspera, Tilcara de Paraná se impuso como local a Los Pampas de Rufino por 48 a 15, mientras que Universitario de Santa Fe hizo lo propio ante Logaritmo de Rosario por 39 a 10.

De tal modo, así quedaron las posiciones: Universitario de Rosario 10 puntos; Tilcara 9; Los Caranchos 8; Universitario de Santa Fe 6; La Salle y CRAR 5; Logaritmo y Alma Juniors 1; Los Pampas 0.

Próxima fecha (3°): Universitario de Santa Fe vs. Tilcara; Logaritmo vs. Provincial; Los Caranchos vs. CRAR; Alma Juniors vs. Universitario de Rosario y La Salle vs. Los Pampas.