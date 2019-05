Hijo de "Nochero" reconoció abuso sexual a una nena

Luego que la Justicia escuchó la grabación que la menor registró cuando el propio Lautaro Teruel intentó pedirle disculpas, al tiempo que le confesaba la violación y además le contaría sobre otro abuso que llevó a cabo junto a dos amigos contra una amiga, se tomó una decisión judicial al respecto.

Dio cuenta Crónica que la ahora adolescente que al momento de ser sometida sexualmente tenía unos 6 o 7 años, arrancó la charla recordaron que abuela le dijo que iban a ir a cenar y que apareció él (por Teruel).

Seguidamente, se escucha al joven denunciado y luego detenido que cita un "escrache" que sufrió tiempo atrás por parte de una joven que también denunció por abuso sexual, en el cual participaron también dos amigos de Teruel.

EL POR QUE DEL ABUSO

En un tramo de la charla, ante la consulta de la menor sobre porque lo había hecho Lautaro Teruel dijo "no sé boluda, era muy pendejo, no sé realmente, no sé cuál es la respuesta a porque lo hice. Si sé que cuando lo hice en un momento no te gustó nada, porque si me di cuenta. Y nada, pasaba el tiempo y más me hacía la cabeza. Qué culiao que fui, eras re pendeja, habrá sido hace 10 años".

A lo que la joven replicó "claro, yo tenía 7, 6, ahora tengo 16”.