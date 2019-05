“Muchos sectores presionaron para bajar nuestra lista de las generales”

Si tiene algo que la caracteriza a Amalia Granata es su frontalidad. Por la forma de decir lo que piensa que está lejos de querer agradar a todos, y por la convicción de su mensaje pro vida, logró la cantidad de votos suficientes para formar parte de las generales del 16 de junio y muy probablemente ser parte a partir de diciembre de la Cámara de Diputados de la provincia.

“Rafaela es un lugar al que vengo con muchas ganas ya que conozco lo que logró con la lucha por las dos vidas. Es un modelo que quiero llevar a la legislatura”, expresó la candidata de Unite en su visita a nuestra ciudad acompañada por Walter Ghione, Nicolás Mariorana y el rafaelino Juan Argañaraz, todos integrantes de esta lista.

Al ser consultada sobre lo ocurrido en las PASO y la sorpresa que generó la buena elección realizada por su espacio, que le posibilitó superar por mucho el piso impuesto para acceder a las generales de junio, dijo:”Evidentemente funciona el boca a boca y se puede hacer una campaña sin la necesidad de gastar los millones que se gastan y que cuándo uno trabaja a conciencia y con un compromiso se pueden lograr resultados excelentes, insisto, sin despilfarrar plata que podría ir direccionada a lugares que lo necesitan. El resultado molesta, por eso nos quisieron sacar del medio y hay intereses por detrás y hay cuestiones políticas en las que yo decidí no meterme. Solamente esperé que el tribunal electoral se expida y sabiendo que se iba a respetar lo que la gente votó. Repito, muchos sectores presionaron para que bajaran nuestra lista de las generales, pero no pudieron”, enfatizó sonriente Granata.

Al ser consultada por la ordenanza popular votada por el Concejo municipal, señaló: “Rafaela es una ciudad que transité bastante, no solo ahora y sé que hay muchas necesidades y es algo que me pone muy triste, pero teniéndolo a Juan como candidato (por Argañaraz), se que se va a ocupar y de hecho se ocupa de estos temas y respecto al gran logro de muchos rafaelinos , feliz de que sea una ciudad pro vida y por eso voy a llevar a la Legislatura esta ordenanza… Entiendo que hay mucha gente que defiende el único derecho que no nos pueden sacar, que es el derecho a la vida. Que el año pasado el Senado haya decidido que la solución como Estado, no era dar una pastilla abortiva, sino acompañar a estas mujeres en ese proceso muy difícil y extremo, cuándo el embarazo no está planificado y llega, a mí me parece que como país estamos dando un ejemplo que no se lo esperaba nadie. A veces el mundo nos mira por los problemas económicos, por la corrupción y un montón de cosas que suceden en la Argentina y a partir de esa votación, el mundo nos miró como ejemplo de lo que estamos haciendo con el tema del aborto”.

Granata en sus declaraciones también apuntó al tema de la inseguridad que atraviesa a toda la provincia de Santa Fe y al referirse a esta problemática dijo:” A mí me preguntan en muchas

entrevistas que haría si llegaría a la cámara con este tema y yo respondo, más que a mí se lo tienen que preguntar a Pullaro que es el Ministro de Seguridad, que es lo que está haciendo para que los santafesinos vivan tan inseguros. Todos me dicen en Buenos Aires, que yo denuncio al socialismo, pero es que ellos gobiernan desde hace 12 años la provincia y desde hace más de 20 en Rosario. Toda esta gente es candidata, de hecho Pullaro por el lugar que ocupa en la lista del FPCyS va a ingresar a la Cámara de Diputados. La gente debe pensar bien es esto”, manifestó.

La mediática Granata, si repite la elección de abril, será diputada provincial y como ella misma expresó, no le importa que le cuestionen que vive en Buenos Aires. “Voy a ir y venir, estoy a sólo dos horas y mi compromiso no será menor por esto”, finalizó la candidata a diputada por Unite.