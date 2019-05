Scioli: "Hay que buscar puntos de encuentro" Nacionales 26 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 26 (NA).- El ex gobernador bonaerense y precandidato presidencial Daniel Scioli coincidió ayer con lo expresado por el cardenal Mario Poli en su homilía por el 25 de Mayo y pidió "buscar puntos de encuentro" para "poner a la Patria por encima de cualquier interés personal".

"Esta fecha debe inspirarnos a todos para poner a la Patria por encima de cualquier interés personal y debemos escuchar el llamado que nos hace el Papa Francisco, la unidad es superior al conflicto", sostuvo Scioli al participar de un locro popular en el partido bonaerense de Lanús.

El ex gobernador y actual diputado nacional del Frente para la Victoria dijo que escuchó "con mucha atención el mensaje del Arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli" y coincidió con que "es momento de un gran acuerdo nacional que deje de lado mezquindades personales".

"En ese camino me van a encontrar, como lo vengo proponiendo, hay que hablar con todos, dialogar y buscar puntos de encuentro, dejando atrás la grieta y pensando en el bien común. Hay otro camino, el desarrollo del país", agregó Scioli.



GIOJA CUESTIONÓ A

ALTERNATIVA FEDERAL

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional del PJ, José Luis Gioja, cuestionó a los referentes de Alternativa Federal y advirtió que "el país no está hoy para decir con quién hay que ir y con quién no", en alusión al rechazo de ese sector a confluir con el kirchnerismo. "El país no está hoy para decir con quién hay que ir y con quién no. No hay capacidad para juzgar de nadie, de decir con este sí o con este no. La unidad es abarcativa de todos los sectores populares, progresistas", sostuvo el también diputado nacional.

En diálogo con Radio Cultura, el ex gobernador de San Juan consideró que "el enemigo no está ni en el peronismo, ni en la oposición, sino dentro de la Casa de Gobierno. El que divida a esa oposición sin dudas le está haciendo el juego a quien hoy queremos desplazar. Las cosas están dadas".

"Nadie está de más, nadie sobra, todos tenemos algo que hacer. Todo lo que sea amarillo no tiene espacio. No es que seamos sectarios, sino que la construcción es para reemplazar esto que le ha hecho mucho daño al país", remarcó Gioja.

Consultado sobre la figura del líder del Frente Renovador, Serio Massa, el sanjuanino indicó que "es un compañero que puede estar formando parte de este frente". En ese sentido, insistió en que "las puertas están abiertas de par en par para él y cualquier argentino de bien que quiera participar".

De todos modos, más allá de los elogios a la fórmula Fernández - Kirchner, el diputado nacional recordó que también aspiran a competir por la Presidencia el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. "El compañero o compañera que quiera participar lo va a hacer. Las PASO hay que hacerlas porque son una ley nacional. Siempre hemos sido democráticos y no estamos dispuestos a cercenar el derecho de ninguno", destacó.