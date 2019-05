Alberto Fernández y Cristina Kirchner se mostraron juntos por primera vez Nacionales 26 de mayo de 2019 Redacción Por Alberto y Cristina lanzaron su campaña con un multitudinario acto en Merlo. El binomio presidencial encabezó un acto donde inauguró un parque lleva el nombre de "Néstor Kirchner", a 16 años de su asunción como presidente.

BUENOS AIRES, 26 (NA).- El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y la ex presidenta Cristina Kirchner se mostraron por primera vez juntos como fórmula presidencial en un acto en el distrito bonaerense de Merlo, donde arengaron a la militancia a "buscar y convencer a los argentinos que creyeron y los defraudaron".

A una semana del anuncio del binomio electoral, ambos dirigentes participaron de un acto encabezado por el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, para la presentación del "Parque Municipal Presidente Carlos Kirchner".

La ex mandataria habló en primer lugar y evocó el 25 de Mayo de 2010, año del bicentenario, y señaló que "no fueron solamente 200 años de historia" al tiempo que destacó que eran "nueve presidentes caminando entre millones de personas, sin ningún dispositivo de seguridad".

"En épocas de manos duras y gatillos fáciles, podemos decir que aquella era otra Argentina", señaló la ex presidenta, quien subrayó que en aquel momento "había trabajo, había educación, había futuro" y agregó: "Me sigo preguntando qué fue lo que nos pasó para este presente tan dramático que estamos viviendo".

Con la mira puesta en las próximas elecciones, la ex mandatario señaló: "Se trata de eso, volver a recuperar ese espíritu que nos animó a todos los argentinos y argentinas sin distinciones en el bicentenario. Siento no solamente que lo podemos hacer sino también que lo tenemos que hacer, yo me siento obligada".

"Creo en Dios, creo en mi país, en mi pueblo y estoy segura de que juntos, con Alberto, vamos a ayudar", aseguró la senadora nacional pero aclaró que "tampoco esperen que dos dirigentes puedan hacer todo".

En este sentido, insistió en que se necesita "un contrato social que permita entender que no hay triunfos individuales si no es colectiva la realización de una sociedad" y que "el entre todos va a exigir que distintos dirigentes y espacios" celebren "un reencuentro".

Por su parte, Fernández cerró el acto con un discurso en el que en primer lugar agradeció a la ex presidenta y le reconoció "la grandeza que ha tenido" de pedirle a él que se "haga cargo" y de acompañarlo en la fórmula.

Tras recordar el 25 de mayo de 2003, cuando llegó al Gobierno de la mano del entonces presidente Néstor Kirchner, el ex jefe de Gabinete destacó que aquella gestión empezó a "cambiar la historia" al "sacar a millones de argentinos del peor de los pozos, que es el pozo de la pobreza y la marginación".

Fernández sostuvo que "si uno mira aquel país, los parecidos con hoy son muchos" y agregó: "A los cuatro millones de pobres que dejó Macri les vamos a tender la mano porque para eso hacemos política, no lo duden".

"Los que están acá son los que están convencidos de que somos una salida a este momento gris de la Argentina, pero les pido que vayan a buscar y convencer a los demás argentinos, a los que creyeron y los defraudaron", arengó el precandidato presidencial, en clave electoral.

Por otra parte, sostuvo que "seguro que no es fácil resolver" los problemas económicos de los últimos años pero afirmó: "Lo vamos a hacer como lo hicimos con Néstor. Vamos a ir todos, ayudándonos para sacar del pozo a esos argentino y hacer un país mejor". "Yo estuve en ese laberinto y supe como salir del laberinto y vamos a volver a salir, trabajando todos codo a codo, acá nadie sobra, todos hacen falta", aseguró el dirigente.

Del acto participaron además el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, y el líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, entre otros dirigentes y ex ministros del gobierno de Néstor Kirchner.