Confusa situación familiar Policiales 26 de mayo de 2019 Redacción Por Se produjo en una vivienda de calle Bolívar, tras una denuncia presentada por una mujer y su hija, dando a conocer una presunta actitud suicida por parte de quien resulta esposo y padre. Todo terminó con el secuestro de una escopeta, y una exclusión de hogar y prohibición de acercamiento.

En la noche del último viernes, dos mujeres identificadas como V.P., de 46 años de edad, y L.P., de 16 años -madre e hija- residentes en una vivienda sita en la calle Bolívar al 400 aproximadamente, se presentaron ante autoridad de la Seccional 2ª y expusieron una situación de índole familiar. De acuerdo a la información recabada por el espacio online de esta Diario en fuente segura, las mujeres manifestaron que el esposo y progenitor (Héctor Germán P., de 40 años de edad) mantuvo una discusión con las exponentes, y se encerró en una habitación portando un arma de fuego con intenciones de quitarse la vida. En el domicilio de referencia uniformados dialogaron con el vecino de mención, y este manifestó que nunca existió un deseo de atentar contra su vida o las de su esposa e hija, e hizo entrega de una escopeta y se retiró de la morada a pedido de las denunciantes. En definitiva, la fiscal en turno ordenó que se libre una exclusión de hogar y prohibición de acercamiento, además de llevarse a cabo el secuestro de la escopeta en cuestión.

En este sentido, el parte policial expresa que ''personal de esta Dependencia, relacionado a que se hacen presentes dos femeninas, (madre e hija) manifestando que su esposo y progenitor, previa discusión con las mismas, se habría encerrado en su habitación con un arma de fuego con intenciones de quitarse la vida, arribados al domicilio y entrevistados con el masculino, manifestó que nunca fueron sus deseos los de atentar contra su vida o la de las femeninas, haciendo entrega en forma espontánea del arma mencionada, para luego retirarse del domicilio a pedido de las femeninas. Que se libró comunicación con el Fiscal en turno, Dra. Angela Capitanio, ordenando la misma se notifique de la causa al masculino con posterior EXCLUSION DE HOGAR Y PROHIBICION DE ACERCAMIENTO, remitiendo el secuestro al Dpto. Científico Forense, fines de constatar su aptitud''.



HECHO DE AMENAZA

En tanto, agentes de la Seccional 2ª acudieron a la Terminal de Omnibus de esta ciudad, y allí un chofer de línea urbana dio a conocer que había colisionado una camioneta que se encontraba mal estacionada, suceso ocurrido en la esquina de las calle Paraná y Balcarce, ocasionándole daños en la parte trasera en una situación de la que no se percató hasta llegar a destino. En ese contexto se le acercó un ciudadano y lo amenazó verbalmente además de intentar agredirlo utilizando un elemento contundente, no logrando el cometido ya el chofer aludido ingresó rápidamente a una oficina.

Por otra parte, los servidores de la ley en boca de la otra parte de la referida situación escucharon que el conductor del minibús no tuvo intención de hacerse cargo de los daños ocasionados al vehículo Fiat de su pertenencia.