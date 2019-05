Valentín Aguirre le puso su sello a la pole en el Turismo Carretera

Valentín Aguirre (Dodge) se mostró firme desde el comienzo en esta sexta fecha del campeonato argentino de Turismo Carretera, que bajo la denominación de "Carrera de los Millones" se disputa este fin de semana en el autódromo "Ciudad de Rafaela", en cumplimiento del "Gran Premio Quini 6".

El joven piloto de Arrecifes fue protagonista el viernes, en las primeras tandas de entrenamientos, en tanto que lo ratificó ayer, para quedarse con la pole, luego de mejorar en la sesión definitiva lo realizado por Agustín Canapino (Chevrolet) en la primera.

Para completar el doblete del JP Carrera, también ascendió en el ordenamiento el líder del certamen, José Manuel Urcera (Chevrolet), que también relegó a quien luce el número 1 en su flamante unidad, quien en definitiva se ubicó tercero en una jornada que se desarrolló con un clima agradable y con una multitud, como sucede históricamente en Rafaela cuando se presenta este verdadero fenómeno social que es el Turismo Carretera.

No es casualidad que la expresión más popular de nuestro deporte motor vuelva a tener una masiva convocatoria en el escenario del Club Atlético, que festejó, justamente ayer, los 100 años de la primera competencia automovilística que organizó la institución.

El público, que ingresó de manera incesante al predio ubicado al norte de esta ciudad, le otorgó un marco imponente a esta nueva visita de la categoría. Y es tanta la expectativa que genera el TC en el legendario óvalo rafaelino, que ayer circuló, a nivel de trascendido, la versión que la especialidad que se incorporó al libro "Guinnes World Récord", podría regresar esta misma temporada, para competir en el mes de septiembre.

Volviendo a la actividad en pista, lo de Aguirre no sorprende, porque es desde su desembarco en el Turismo Carretera, uno de los grandes protagonistas. Este joven arrecifeño ya exhibió su talento en los diferentes autódromo que visitó el Turismo Carretera, pero el hecho de funcionar como lo hizo en Rafaela, tiene un valor agregado, por lo demandante que es el veloz óvalo con sus chicanas y porque la adrenalina fluye con más fuerza que en cualquier otro circuito.

Un viento que sopló con relativa intensidad desde el sector norte, contribuyó para que al final de la recta principal se alcancen velocidades superiores a los 290 kilómetros por hora. Y se sabe, al margen de la variante introducida en la primera chicana, Dodge se siente cómodo en Rafaela.

Aguirre lo confirmó al señalar el mejor registro cuando los integrantes del último cuarto salieron a quemar las naves cuando la temperatura ya había descendido.

En un momento, Urcera pudo desplazarlo, pero fue hasta que le retiraron el tiempo en su vuelta rápida por no haber transitado correctamente la chicana ubicada antes del ingreso al curvón norte.

Después, nada cambio, a pesar de otros intentos del Manu y una salida de los pits, con un escaso margen para torcer la historia, de parte del recuperado Canapino.

Las diferencias fueron apretadas, toda vez que Urcera y Canapino quedaron separados por solamente 115 y 117 milésimas del autor de la pole, Aguirre.

Luego se ubicaron, en rendimientos para tener en cuenta los Torino oficiales, conducidos por Agustín Spataro y Facundo Ardusso, mientras que fue sexto Juan Martín Trucco, con la mejor Dodge, por delante de Jonatan Castellano, también con la marca del carnero.

Para encontrar el principal exponente de Ford en clasificación, hay que llegar hasta el octavo lugar, en el que aparece Mauricio Lambiris, el ganador de la anterior competencia disputada en Rafaela.

Leonel Pernía (Torino) y Juan Bautista De Benedictis (Ford), completaron las diez primeras ubicaciones en un sábado que dejó algunas referencias, pero de ninguna manera precisiones definitivas.

Esa sentencia tiene que ver con las opciones que otorga este circuito, en el que hoy pueden jugar un papel determinante el viento -como ayer- y la succión. Factores que, sin duda, pueden incidir en el desarrollo de una carrera que plantea una definición incierta y que a partir de las 13:20 tendrá a varios postulantes a quedarse con los dos millones de pesos.



EL CRONOGRAMA

Hoy se cumplirán las siguientes actividades: a las 09:00 primera serie Turismo Carretera (5 vueltas); a las 09:30 segunda serie Turismo Carretera (5 vueltas); a las 10:00 tercera serie Turismo Carretera (5 vueltas); a las 12:00 final TC Pista (20 vueltas ó 40 minutos) y a las 13:20 final Turismo Carretera (30 vueltas ó 50 minutos).