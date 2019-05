Siete de los ocho policías detenidos no declararon Policiales 26 de mayo de 2019 Redacción Por TRAGEDIA DE SAN MIGUEL DEL MONTE

Siete de los ocho policías imputados por la muerte de los cuatro jóvenes en la localidad de San Miguel del Monte se negaron a declarar ayer, mientras que sí lo hizo la octava detenida, que es la única agente mujer acusada de participar en el hecho. Según confirmaron fuentes judiciales a NA, este sábado se llevaron a cabo las indagatorias de los cuatro efectivos imputados por "homicidio doblemente agravado por abuso de su función como miembro de fuerzas policiales y por el empleo de armas de fuego", y de los otros cuatro acusados por el delito de "encubrimiento y falsedad ideológica".

Siete de ellos se negaron a declarar, mientras que la mujer policía que fue detenida este viernes y que es una de las personas que iba en uno de los tres móviles que participaron de la persecución, declaró ante el fiscal del caso, pero las fuentes mencionaron que "por el momento se van a mantener en reserva sus dichos". Los cuatro detenidos por "homicidio doblemente agravado" son los efectivos Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibañez, mientras que los otros cuatro son José Alfredo Domínguez, Juan Gutiérrez, Cristian Righero y Melina Bianco, y deberán responder por el delito de "encubrimiento y falsedad ideológica". Si bien este sábado el fiscal de Cañuelas Lisandro Damonte llevó a cabo las indagatorias de siete efectivos, las fuentes consultadas comentaron que la octava detenida declarará en los próximos días. En tanto, este sábado, familiares y amigos de los jóvenes fallecidos participaron de una marcha para reclamar justicia en el centro de San Miguel del Monte.

Durante la manifestación, Emanuel, que es hermano de Aníbal Suárez, el joven de 22 años que manejaba el Fiat 147, dijo que según lo que pudo ver en los videos, su hermano iba a detener el auto, pero "tuvo miedo" cuando la Policía empezó a disparar. "A él le venían disparando y él andaba con menores, yo creo que pensó `voy a tratar de salvar a los chicos`, porque él era bueno", dijo Emanuel en declaraciones al canal de noticias TN. Además, el joven recordó el episodio en el que la Policía le pidió una coima para no secuestrarle el auto porque aún no tenía hecha la transferencia. "Era una sábado a la mañana, íbamos a buscar a un tío que tenía que viajar, revisamos el auto y salimos. Enseguida apareció un patrullero atrás haciendo luces y yo le dije ´pará´ y se paró a la orilla", relató el joven, quien dijo que los policías le pidieron los documentos, y que su hermano presentó todo, pero les dijeron que tenían que ir a la comisaría porque les faltaba algo. "Cuando entramos nos preguntaron el valor del auto, mi hermano lo había pagado 20 mil pesos y nos llevaron a la oficina del comisario. Ahí nos dijo si vos querés el auto, traeme 5000 pesos o si no te hago una multa de 35 mil, que te va a salir más caro", contó Emanuel, quien aseguró que con su hermano le llevaron cuatro mil pesos al comisario.

En tanto, familiares de los jóvenes fallecidos comentaron ante la prensa que la Policía de Monte le habría ofrecido plata al chofer del camión que fue impactado por el Fiat 147 para que se fuera del lugar sin aportar datos del hecho. Según pudo confirmar NA de fuentes judiciales, esa investigación está en marcha, aunque aún no hay pruebas para acreditarlo.

Este viernes, fuentes de Seguridad provincial, confirmaron que Asuntos Internos está investigando una serie de irregularidades cometidas por la Policía local en diferentes circunstancias y que tanto familiares como amigos de los jóvenes fallecidos denunciaron ante las autoridades del Ministerio. "Principalmente se mencionaron coimas, cobro por vigilancia, y el cobro de tarifas a comercios", agregaron las fuentes, que mencionaron que "eran prácticas cotidianas en Monte". También el Procurador General de la provincia, Julio Conte Grand, confirmó este viernes que tanto Asuntos Internos como la Justicia están investigando "una asociación ilícita referida a la comisión de delitos".

El lunes por la madrugada, el Fiat 147 en el que viajaban Aníbal Suárez, de 22 años; Gonzalo Domínguez, de 14; Danilo Sansone y Camila López, de 13; y una chica también de 13 llamada Rocío, se estrelló contra un camión con acoplado estacionado sobre la Ruta 3 luego de ser perseguido por un patrullero. El auto se partió en dos pedazos desparramados a lo largo de unos 80 metros, y sólo sobrevivió Rocío, quien permanecía internada en grave estado en un hospital de la localidad de Florencio Varela.