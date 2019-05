El primer triunfo de CRAR Deportes 26 de mayo de 2019 Redacción Por RUGBY, TORNEO REGIONAL DEL LITORAL

FOTO REVISTA TODO A PULMON VICTORIA./ El Verde sacó adelante un partido complicado.

Costó, pero lo logró. El Círculo Rafaelino de Rugby derrotó este sábado como local a Alma Juniors de Esperanza por 20 a 17 por la segunda fecha de la Zona Reubicación y obtuvo el primer triunfo en la temporada 2019 del TRL. En el partido 11 del año el Verde pudo conseguir estos 4 puntos que eran imprescindibles en el objetivo de pelear por uno de los dos lugares para la Zona Campeonato 2020.

Pablo Villar fue la figura local anotando 15 puntos, a través de un try, dos penales y dos conversiones, mientras que Facundo Aimo apoyó el otro try de la tarde. Si bien en otros momentos hubiera sido escaso este marcador ante el elenco esperancino, teniendo en cuenta que no logró bonus, tomando como referencia el grado de dificultad que presenta la temporada Verde se valora por encima de todo el resultado. Inclusive, en este partido tuvo tres lesionados y todos referentes: Maximiliano Bertholt, José Williner y Matías Rocchi.

El primer tiempo terminó 10 a 0 para el dueño de casa, pero en el complemento se vino Alma y quedó en dos oportunidades a tiro de pasar al frente. Pero CRAR tuvo aplomo en los pasajes finales para conseguir la victoria.

La escuadra dirigida por Cristian Martino alistó a: Jonatan Viotti, Martín Zegaib y Matías Rocchi; Mariano Ferrero y Federico Davicino; Juan P. Imvinkilried, Manuel Mandrille y Facundo Aimo; Maximiliano Bertholt y Pablo Villar; Ricardo Brown, José Williner, Guillermo Brown, Mateo Villar; Santiago Kerstens.

Cambios: 13' Nicolás Imvinkelried por Bertholt; 45' Andrés Passerini por Rocchi; 58' Gino Catán por Williner y Leonardo Sabelotti por Juan P. Imvinkelried.

Puntos de CRAR: primer tiempo, 14' penal P. Villar, 25' try P. Villar conv. por él mismo.

Segundo tiempo: 13' penal P. Villar, 32' try de Aimo conv. por P. Villar.



OTROS PARTIDOS

En los otros dos partidos del sábado en la Reubicación se dieron estos resultados: Universitario de Rosario 29 - La Salle 22 y Provincial 24 - Los Caranchos 26. Este domingo jugarán: Tilcara - Los Pampas (Leonardo Del Río) y Universitario de Santa Fe - Logaritmo (Antonio Mendoza).

Posiciones: Universitario (R) 10 puntos; Los Caranchos 8; La Salle y CRAR 5; Tilcara 4; Logaritmo, Universitario (SF) y Alma Juniors 1; Los Pampas 0.

Próxima fecha (3°): Universitario de Santa Fe vs. Tilcara; Logaritmo vs. Provincial; Los Caranchos vs. CRAR; Alma Juniors vs. Universitario de Rosario y La Salle vs. Los Pampas.