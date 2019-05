Gran triunfo de Jaguares en Australia

Los Jaguares apuntalaron este sábado sus opciones de clasificar para las finales del Super Rugby con una trabajada victoria ante los NSW Waratahs (23-15). El equipo argentino se puso cuatro puntos por encima de los Bulls en la conferencia sudafricana gracias a su victoria en Australia, dando un duro golpe a las esperanzas del equipo de Sídney de alcanzar los playoffs. El rafaelino Mayco Vivas jugó como titular y fue reemplazado en el minuto 60 por Nahuel Tetaz Chaparro.

El bien entrenado conjunto nacional llegó al partido en Sídney después de cinco victorias en los últimos seis duelos, siendo simplemente demasiado bueno para los Waratahs de Michael Hooper. "Fue un juego físico. Conseguimos defender y mantener la posesión y ahí ganamos el partido", afirmó el capitán de los Jaguares, Pablo Matera. "Han sido unas buenas semanas. Nos quedan los Reds para acabar (su gira por Oceanía). Es un partido muy importante".



SINTESIS

Waratahs: 15 Kurtley Beale, 14 Alex Newsome, 13 Adam Ashley-Cooper, 12 Karmichael Hunt, 11 Cam Clark, 10 Bernard Foley, 9 Nick Phipps, 8 Michael Wells, 7 Michael Hooper, 6 Lachlan Swinton, 5 Rob Simmons, 4 Ned Hanigan, 3 Sekope Kepu, 2 Damien Fitzpatrick, 1 Tom Roberston.

Cambios: PT 2´ Lalakai Foketi por Hunt; ST 10´ Curtis Rona por Clark, Harry Johnson-Holmes por Robertson y Will Miller por Swinton; 21´ Jake Gordon por Phipps y Jed Halloway por Hanigan.

Jaguares: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya, 3- Santiago Medrano, 4- Guido Petti, 5- Marcos Kremer, 6- Pablo Matera, 7- Tomás Lezana, 8- Javier Ortega Desio, 9- Tomás Cubelli, 10- Domingo Miotti, 11- Ramiro Moyano, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Matías Orlando, 14- Santiago Carreras, 15- Emiliano Boffelli.

Cambios: ST 10´ Agustín Creevy por Montoya; 20´ Nahuel Tetaz Chaparro por Vivas, Joaquín Díaz Bonilla por Miotti; 22´ Tomás Lavanini por Kremer y Matías Moroni por Carreras; 26´ Lucio Sordoni por Medrano; 31´ Felipe Ezcurra por Cubelli; 34´ Juan Manuel Leguizamón por Lezana.

Puntos en el primer tiempo: 25´ Try Moyano, conv. por Miotti (J); 35´ Penal Foley (W); 38´ Penal Miotti (J).

Segundo tiempo: 9´ Try Moyano, conv. por Miotti (J); 15´ Try penal (W); 25´ Try Rona (W); 31´ y 40´ Penales Díaz Bonilla (J). Amonestado: ST 15´ Matera (J).

Estadio: BankWest Stadium. Referee: Paul Williams.