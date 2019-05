Dirigentes del oficialismo y la oposición coincidieron con el mensaje Nacionales 26 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 26 (NA).- Dirigentes del oficialismo y de la oposición expresaron ayer su coincidencia con el mensaje que dio el cardenal Mario Poli en el tedeum por el 25 de Mayo, donde llamó a "un gran pacto nacional con mirada amplia", aunque con distintas miradas.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo que el Gobierno "comparte mucho las palabras del cardenal" y agregó: "Es muy importante trabajar al servicio de la gente y al servicio de la paz. Buscar en este día patrio que todos nos conectemos con el sentido para todos los que somos gobernantes, los que somos dirigentes y qué hacemos como ciudadanos".

Por su parte, el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, dijo en declaraciones a A24 que tomó el discurso de Poli "como una reflexión espiritual" y "no como un tirón de orejas al Gobierno".

"Hubo una convocatoria al diálogo y también hubo referencias al consenso de 10 puntos que planteó Mauricio Macri. Cambiemos mantiene la iniciativa de dialogar", expresó el funcionario.

No obstante, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna también comparó las palabras del cardenal con su propia propuesta de un "consenso" sobre temas de Estado, al expresarse a través de Twitter sobre el mensaje del tedeum.

"Reconforta el llamado del cardenal Poli, el Día de la Patria, en favor de un Pacto Nacional. En esa línea, propuse la creación de un Consejo Económico Social que, al estilo del Diálogo Argentino del inicio de los 2000, pero de manera permanente, ayude a encontrar un camino que saque al país del estancamiento y del ajuste permanente", sostuvo Lavagna.

En tanto, el legislador porteño del kirchnerismo y ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, afirmó: "Lo que dijo el cardenal Poli se puede asemejar al contrato social que pidió Cristina (Kirchner)".

Tomada sostuvo que "por supuesto que todas las convocatorias que tengan que ver con buscar consensos que nos permitan salir de esta situación tan grave que atraviesa el país" requiere de "la unidad de todo el pueblo argentino".

Por su parte, el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, calificó el mensaje de Poli como "una reflexión acertada" y dijo en declaraciones a Infobae que es de "gran importancia que lo haya dicho justamente en un año de elecciones".