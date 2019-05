El "principal desafío" es lograr crecimiento Nacionales 26 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 26 (NA).- El crecimiento económico es el "principal desafío" en el mediano y largo plazo y el próximo Gobierno no debe subestimar esa cuestión, advirtió un informe privado. "La situación económica es muy compleja, con inflación muy elevada, una tasa de pobreza que se mantiene por encima del 30 por ciento, una recesión fuerte en 2018 que no está generado un ´efecto rebote´ significativo, en un país que ha perdido el acceso al crédito y ha tenido que recurrir al FMI como ´prestamista de último recurso´", sostuvo el análisis de Fundación Mediterránea.

Además, recomendó que "el Gobierno entrante no subestime esta cuestión como lo hiciera la gestión actual con el problema de la inflación".