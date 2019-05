Corto argentino recibió una Mención especial

CANNES, FRANCIA, 26 (AFP-NA). - El cortometraje "Monstruo Dios", de la argentina Agustina San Martín, en liza por la Palma de Oro en esta categoría, obtuvo este sábado una mención especial en el Festival de Cannes.

Agustina San Martín (Buenos Aires, 1991) explora en esta cinta el concepto de Dios. En su corto de 10 minutos, éste se ha convertido en una central eléctrica. De noche, las vacas huyen mientras un adolescente busca su libertad.

Otro cortometraje argentino competía por la Palma de Oro: "La siesta", de Federico Luis Tachella, donde una chica sumerge a su abuela en un torbellino de fantasías que le provocan amnesia.

El jurado del certamen para los cortometrajes, presidido por la cineasta francesa Claire Denis, otorgó la Palma de Oro a "The distance between us and the sky", del griego Vasilis Kekatos.