Ben Hur busca el gran pasaje por el ascenso en la mañana entrerriana Deportes 26 de mayo de 2019 Redacción Por Desde las 11, el equipo dirigido por Carlos Trullet enfrentará a Achirenser. El partido en Colonia Las Achiras será dirigido por Gastón Monsón Brizuela, de Río Tercero. El Lobo ganó por 2 a 1 en la ida.

FOTO J. BARRERA SE GANO UN LUGAR./ "Nacho" Ynfante estará entre los titulares.

Otra parada brava para el Lobo en su ilusión de llegar al Federal A. Esta mañana, desde las 11, visitará al Social y Deportivo Achirense en la revancha de la instancia final de la Región Litoral Sur del Regional Amateur, tratando de mantener la ventaja conseguida hace una semana en barrio Parque, cuando se impuso por 2 a 1. Gastón Monsón Brizuela, de Río Tercero, será el árbitro. Quien resulte airoso de esta instancia enfrentará en la gran final por el ascenso al ganador de Atenas de Río Cuarto y Güemes de Santiago del Estero.

En cuanto a la definición, cabe recordar que con un empate o un triunfo clasificará Ben Hur, si la visita pierde por un gol habrá definición por penales, en tanto que si el local gana por más de un tanto será finalista.

Para el Lobo es un día en el que intentará repetir en esa cancha lo ocurrido hace dos años y medio. En el Federal B 2016 eliminó a Achirense, solo que la diferencia estuvo que fue en cuartos de final. En esa ocasión llegaba a la revancha jugada también en el estadio "Guillermo Bonnin" con el mismo resultado que en esta ocasión, 2 a 1 a favor. El segundo encuentro tuvo igualmente como vencedor al elenco, que por entonces dirigía Gustavo Barraza, por 1 a 0 con gol de Gastón Palma.

Pero volviendo al presente, lo que parece muy probable es que se repita otro duro duelo donde quien cometa menos errores podrá festejar la clasificación. Ben Hur es consciente que tiene un margen, pequeño pero ventaja al fin, que tratará de hacer valer para el desarrollo del juego. Para Achirense no queda otro argumento que salir a buscar el partido desde el minuto inicial, aunque en Rafaela ya mostró que su propuesta es de cara al arco de enfrente.

En cuanto a las series anteriores, esta vez no habrá -al menos dentro del ámbito del estadio- hinchas de Ben Hur. Solamente las entradas de protocolo permitirán ingresar a la cancha al público visitante. En los play offs la BH tuvo un importante acompañamiento, pero ante la imposibilidad por disposición del local, a los hinchas no les quedó otra manera de alentar que con el banderazo del viernes por la noche en la despedida de la delegación.

Desde la presión externa, Achirense no tiene un gran respaldo de hinchas y su ámbito abarca una comunidad no muy amplia, motivo por el cual ese no debiera ser un factor tan condicionante.



DOS CAMBIOS

Instalado desde las primeras horas del sábado en Colón, donde espera concentrado para desde allí partir a Colonia Las Achiras, el plantel benhurense tuvo ayer un entrenamiento matutino en el Club Sauce, para seguir "aclimatándose" a lo que será un inusual partido en horario matutino. En el mismo, el técnico Carlos Trullet definió que Ignacio Ynfante sea finalmente titular en la mitad de la cancha, con lo que habrá dos cambios en relación al equipo que ganara los primeros 90 minutos. El media punta entrará por Joaquín Castellano, agregándose a la variante de Nahuel Vera en reemplazo de Gabriel Giacopetti.

A priori, el entrenador no tiene previsto cambiar el dibujo táctico y eso demuestra que no apunta a ser conservador. Con el 3-4-1-2 quiere tener su cuota de protagonismo y opciones de comprometer al fondo del elenco entrerriano.



EL ANFITRION

Achirense tendrá un cambio obligado por la expulsión del volante Francisco Marotti. A priori, el entrenador Marcelo Molina incluiría al experimentado delantero Horacio Cáceres en la formación, retrasando unos metros a Julio Rodriguez. Desde los nombres ello implica tener casi tres delanteros, lo cual hará que el fondo y el doble "5" rafaelino tome sus recaudos para no pasar sobresaltos.