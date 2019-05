“En un momento complicado de la Patria , el 25 de Mayo debe encontrarnos unidos" Locales 26 de mayo de 2019 Redacción Por Así se expresó el intendente de nuestra ciudad luego de asistir al Tedeum ayer por la mañana, que se celebró en la Catedral San Rafael y que presidió el sacerdote Alejandro Mugna.

Ver galería 1 / 2 - FOTO PRENSA MUNICIPAL ACTO. Las autoridades de la ciudad durante el acto en el Cine Belgrano. TEDEUM. Castellano en la Catedral de nuestra ciudad, ayer por la mañana.

“En un momento de la Patria complicado, difícil, los días como el 25 de Mayo o el 9 de Julio deben encontrarnos vinculados, unidos, trabajando por el país”; dijo ayer por la mañana el intendente Luis Castellano, en el acto oficial por esta nueva fecha patria.

Además destacó que “el de hoy, es un acto que siempre hay que ponerlo muy alto. El Tedeum, el Acto Oficial, el festejo popular en la Plaza 25 de Mayo. A nosotros nos gusta que los actos patrios la familia rafaelina los festeje, los pueda celebrar y los viva como corresponde porque es el cumpleaños de todos”.

“La propuesta es que, a partir del mediodía, tengamos en la plaza central de la ciudad actos conmemorativos con folclore, baile, canto, danza, para que la gente se acerque, disfrute, se venga con el mate, el sillón, pase un lindo día”; propuso.



TEDEUM

En un fragmento de la celebración del Tedeum, el padre Alejandro Mugna invitó a tomar “el camino de la sensatez y que el dolor de los desnutridos, el cansancio de los pobres, la preocupación de los padres por el futuro de sus hijos, la precariedad en las fuentes de trabajo, la inseguridad, los desafíos de la educación, son algunas de las inquietudes que habitan el corazón de los argentinos. Sin embargo, estos mismos desafíos deben ser un estímulo para trabajar por la justicia que nos lleva a la anhelada paz social, es decir, al contexto vital propicio para que todas las personas vean custodiados sus derechos, tengan la posibilidad de desarrollar sus capacidades y sueños en una vida honesta”.

El intendente Luis Castellano asistió a la celebración del Tedeum acompañado por su esposa. Además, estuvieron presentes el senador provincial Alcides Calvo, el presidente del Concejo Municipal Raúl Bonino, miembros del Gabinete Municipal, concejales, representantes de la URV de Policía, de Gendarmería Nacional, abanderados de escuelas de la ciudad, entre otros.



ACTO EN EL BELGRANO

Posteriormente, el intendente Castellano presidió en el Cine Teatro Municipal “Manuel Belgrano” el acto oficial en conmemoración del 209º aniversario de la Revolución de Mayo al que también asistieron autoridades municipales, docentes, estudiantes y familias rafaelinas.

“Aquel 25 de Mayo de 1810, vieron la oportunidad de no ser más una colonia dependiente de intereses extranjeros, de no acatar más órdenes de afuera, y soñaron con que esa soberanía se perpetuara para siempre. Es una historia en la que aprendimos a decir Argentina, en la que edificamos una patria, con sus virtudes, con sus defectos, pero una patria nuestra, autodeterminada”, expresaron en la ceremonia.

“Hace 209 años que venimos construyendo esta nación, que forjamos sus hierros, que revocamos sus paredes, que cosemos sus telas, que escribimos cada día las hojas de su historia, nuestra historia, y no perdemos la esperanza”.

En esta ocasión, el Himno Nacional contó con el acompañamiento de la Banda Municipal de Música, bajo la dirección de Ismael Bulacio, y estudiantes del Profesorado de Música del Instituto Superior del Profesorado Nº 2 “Joaquín V. Gonzalez”, junto a las profesoras Carolina Christiansen y Verónica Ghiano.

El ballet “La Rebelión”, proveniente de La Matanza, brindó un espectáculo en el que combinaron actuación y baile. Cabe destacar que esta agrupación inició sus actividades en el año 2001 y a lo largo de estos años fueron cosechando premios y reconocimientos: numerosos galardones en Cosquín, en ProDanza, encuentros y peñas de renombre como Chacai Manta.

Por su parte, estudiantes y docentes de la Escuela de Educación Primaria para Adultos “General San Martín”, ofrecieron una reflexión sobre esta gesta que cada día se actualiza en cada aula. “La educación es un derecho, es un derecho ganado que siempre, siempre es revolucionario, porque involucra la transformación de cada persona que decide superarse, que decide no conformarse, que decide transformar lo que le tocó e ir más allá de lo que le fue dado”, manifestaron en el acto.

“En este día en que se pone en valor la gesta de Mayo, reflexionamos y destacamos los valores de quienes hicieron nuestra Argentina con voluntad, sacrificio, responsabilidad, decisión, honestidad, sensibilidad y compromiso por la Patria. Valores que hoy, más que nunca, necesitamos enaltecer”.