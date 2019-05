Enfatizó las ventajas de las herramientas que ofrecen las Ciencias Empresariales

Con motivo de la reciente graduación de un buen número de estudiantes de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales visitó la ciudad el Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de UCES, y director de la carrera de Dirección de Negocios, Gustavo Adamosvky.

En esa visita también llegó a nuestra Redacción, donde compartió diversos conceptos relativos a su cátedra.

Consultado acerca de cómo es conducir una carrera empresarial en una Argentina tan fluctuante y casi permanentemente en crisis, señaló que "no nos genera dificultad, sobre todo en las últimas décadas porque el alumnado que viene es un alumno que busca emprender y que va más allá de las circunstancias económicas del país, y estas carreras se prestan para que uno adquiera herramientas para emprender; sí tal vez nos afecta desde el lugar de dar cierto contenido mucho más actualizado pero es algo a lo que estamos acostumbrados los argentinos, para nosotros es normal, cuando nos ven desde afuera dicen, ¿cómo pueden vivir así?, es habitual y ¿qué pasaría de no ser así?

"En realidad no es que la carrera los prepare solo para emprender, se les da herramientas para trabajar en empresas, chicas, medianas, grandes, propias o de terceros. Pero sí hay una tendencia en los millennials es emprender entonces buscan mucho eso, no les gusta trabajar en relación de dependencia y estas carreras Dirección de Negocios, Marketing, se prestan; también hay alguna más específica como lo es Comercio Exterior, que es más técnica y esa es para aquel que le guste y también hay un ámbito en el que pueden trabajar de manera independiente".

En cuanto a la mayor adhesión a estas carreras ( en Capital o en el interior) remarcó " depende la carrera, en Capital tenemos todo, y en el interior, algunas, dependiendo las sedes.Acá - por Rafaela- tenemos tres de las seis Marketing arrancó en el '98 cuando arrancó la Universidad - yo viajaba a dar clases en esa época, todos los lunes de Buenos Aires a Rafaela-; acá tuvo mucha aceptación la carrera de Marketing y ya está en una etapa de madurez, si bien nos encantaría que siga creciendo, es muy difícil, la que viene creciendo es Dirección de Negocios, arrancó más tarde, acá tuvo una aceptación muy fuerte, tal vez porque Rafaela es un polo de negocios importante, es una carrera que atrae.

Consultado acerca de la visita a la ciudad manifestó que " vine por la graduación, pero aprovechamos, ayer vino un conocido director de marketing de empresas y ofreció unas charlas a los alumnos y a la comunidad en general, hoy tenemos la graduación y mañana me voy para Santa Fe tenemos un evento a la mañana y luego regreso a Buenos Aires".

Con respecto a las capacidades que deben evidenciar los estudiantes que se acercan a este tipo de carreras manifestó que " ninguna capacidad en particular, uno podría decir que en Ingeniería el pensamiento analítico y racional es el que prima, acá hay un mix de los dos y hay un ámbito para cualquier tipo de pensamiento, la persona no tan racional y mucho más intuitiva encuentra un espacio porque hay mucho de eso, por ejemplo en marketing, pero aquel que es más racional y le gustan los números también lo encuentra, porque hay cuestiones financieras, hay que hacer un análisis más racional de los negocios, esto se presta para que distintas características de personalidad o de pensamiento se inserten en las carreras".

Finalmente puntualizó los beneficios que estas carreras ofrecen para las empresas, remarcando que "creo que es una de las herramientas que da la carrera y que a la Pyme está faltándole es el tema de planificación, a veces uno se pregunta si en momentos de crisis el marketing y la planificación corren porque tienen un costo, creo que es cuando más importancia tiene, en buenas épocas nos va bien, incluso no haciendo las cosas tan bien, en épocas malas no queda otra que hacerlas muy bien. Muchos de los problemas que las empresas tienen es la falta de planificación. Estas carreras le dan la posibilidad de poder planificar a largo plazo y evitar muchos de los problemas que se tienen por no planificar".