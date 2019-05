El juez Gemignani renunció a la Presidencia de Casación Nacionales 25 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Juan Gemignani renunció ayer a la presidencia del cuerpo, en medio de denuncias en su contra por violencia de género de empleados judiciales y peleas reiteradas con sus pares.

La renuncia fue presentada por el camarista y aceptada por sus pares cuando se estaba por votar su remoción a la titularidad de la máxima instancia penal del país, que se vio envuelta en escándalos reiterados por la actuación del magistrado.

El declive contra Gemignani fue cuando ordenó la detención de una secretaria del Tribunal al acusarla de no cumplir una orden suya, que era realizar un inventario de material encontrado en una sala, y que estaba relacionado con una donación hecha por el Ministerio de Planificación Federal.

El hecho le valió al camarista una denuncia penal por abuso de poder de la cual resultó sobreseído, aunque la Cámara Federal, al revisar su situación dijo que correspondía investigarlo, puesto que el personal policial que la detuvo intervino por orden suya.

Luego de ello, Gemignani fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por empleados judiciales y a ello se sumaron reiteradas peleas del magistrado con sus pares.

Semanas atrás, increpó a los gritos a su par Liliana Catucci, acusándola de ser cómplice de las mafias policiales y la echó de una reunión de superintendencia que él presidía como titular del cuerpo.

A los pocos días, en una nueva reunión se intentó declinar la presidencia de Gemignani como presidente de la Cámara de Casación, pero logró superarlo a raíz de que quienes proponían esa medida no alcanzaron los votos necesarios, aunque sí habían logrado reunir una cantidad importante.

La denuncia que pesa aún hoy sobre Gemignani en el Consejo de la Magistratura es por falta de consideración y respeto a otros magistrados, actos ofensivos al decoro de la función judicial, negligencia en el cumplimiento de sus deberes y violencia de género.

Tras el primer fracaso, el sector que pretendía declinar la presidencia de Gemignani en Casación volvieron a requerir una nueva reunión, luego de reunir los votos necesarios para removerlo.

Ese encuentro iba a tener lugar este viernes, pero al tener su suerte echada, el juez voluntariamente terminó presentando la renuncia, que fue aceptada por sus pares.

La vicepresidencia del cuerpo está a cargo de Carlos Mahiques, ex ministro de Justicia Bonaerense durante los primeros años del Gobierno de María Eugenia Vidal, cuestionado por su nombramiento en la Cámara Federal de Casación Penal.

Es que, previamente, se desempeñaba como juez de la Cámara Nacional de Casación Penal y su traslado al Tribunal Federal fue aprobado por el Consejo de la Magistratura, lo que fue cuestionado por alguno de sus pares al no haber concurso mediante.