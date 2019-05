Ramos Padilla pidió la remoción de Stornelli Nacionales 25 de mayo de 2019 Redacción Por Se complica la situación del fiscal Stornelli, clave en las causas contra Cristina Kirchner.

FOTO ARCHIVO CARLOS STORNELLI. A. RAMOS PADILLA.

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, pidió ayer la remoción del fiscal federal Carlos Stornelli y lo citó por quinta vez a indagatoria para el próximo viernes 31, en el marco de la investigación de una trama de espionaje y extorsión.

En tanto, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dispuso iniciar un sumario administrativo contra Stornelli para determinar su responsabilidad tras no presentarse en los cuatro llamados a indagatoria anteriores por la causa de asociación ilícita que tiene detenido al falso abogado Marcelo D´Alessio.

Ramos Padilla lo convocó por quinta vez luego de que la Cámara Federal de Mar del Plata confirmara la situación de rebeldía y lo instara a propiciar el juicio político del fiscal.

"Requerir al Procurador General Interino, Eduardo Casal, urja el procedimiento para lograr la remoción y/o desafuero del fiscal Stornelli, impulsando la apertura de la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal", resolvió el juez en la resolución a la que accedió NA.

Además, le pidió a Casal que entregue copias del sumario de Stornelli por no haberse presentado a los llamados, algo que se le permite por tener fueros como fiscal federal.

Por otra parte, lo volvió a citar para el próximo viernes 31 a las 10:00 en los tribunales federales de Dolores.

Stornelli está acusado de ser parte de la asociación ilícita dedicada a la extorsión y el espionaje, a raíz de su contacto con el supuesto abogado Marcelo D´Alessio, actualmente detenido con prisión preventiva por varios hechos.

El fiscal, quien investiga la causa de los cuadernos de las coimas en la obra pública, tenía relación con D´Alessio, lo que quedó evidenciado en varias conversaciones de WhatsApp.

Casal, en tanto, dispuso iniciar un sumario administrativo a Stornelli para determinar su responsabilidad por no presentarse en cuatro llamados a indagatoria en el juzgado federal de Dolores. Fuentes judiciales indicaron a NA que el Procurador fijó un plazo de 60 días para tener los resultados del sumario, que puede terminar con el juicio político del fiscal federal.