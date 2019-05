Alberto Fernández ya se siente en campaña Nacionales 25 de mayo de 2019 Redacción Por Se reunió con intendentes bonaerenses del PJ y hoy tiene su primer acto con Cristina en Merlo.

FOTO NA EN ARECO. A. Fernández con jefes comunales.

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El precandidato presidencial del PJ Alberto Fernández se reunió ayer en San Antonio de Areco con una veintena de intendentes peronistas de la provincia antes de que mañana comparta su primer acto de campaña con su compañera de fórmula, la ex mandataria Cristina Kirchner, y de cara a la definición del postulante a gobernador bonaerense por ese espacio.

Del encuentro participó también el diputado e hijo de la ex presidenta, Máximo Kirchner, quien organizó el encuentro en territorio del jefe comunal kirchnerista, Francisco "Paco" Durañona, con la idea de reforzar la presencia del peronismo en el interior provincial, donde el macrismo lo superó en votos en los comicios de 2015 y 2017.

Alberto Fernández arengó a los intendentes al señalar que "su tarea es muy importante frente a la fenomenal crisis que padece el país" y agregó: "Yo sé que son ustedes los que están parando y controlando la crisis social. Necesito que nos pongamos a trabajar codo a codo, que olvidemos lo que pasó y empecemos de vuelta", en referencia a los años de su pelea con Cristina Kirchner.

En San Antonio de Areco estuvieron, además del anfitrión, los jefes comunales de Merlo, Gustavo Menéndez; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Esteban Echeverría, Fernando Gray; de Hurlingham, Juanchi Zabaleta; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de San Martín, Gabriel Katopodis; de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo; del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús; y de Ensenada, Mario Secco; entre otros.

El encuentro se produjo en momentos en que el PJ bonaerense debe resolver quién será el postulante a gobernador o quienes competirán dentro de unas PASO, en medio de una puja silenciosa.

Los intendentes pugnan para que un par suyo sea el postulante (suenan Insaurralde y la matancera Verónica Magario), mientras que los dirigentes de La Cámpora que rodean a Cristina Kirchner desean que Axel Kicillof sea el candidato, basándose en una supuesta ventaja que tendría en los sondeos el ex ministro de Economía.

También existe la posibilidad de que el postulante a gobernador del espacio finalmente no sea ninguno de ellos en caso de que se cierre un acuerdo con el líder del Frente Renovador e integrante de Alternativa Federal, Sergio Massa, quien sigue siendo objeto de disputa entre el kirchnerismo y el peronismo no K.

En tanto, este sábado en el distrito de Merlo Alberto Fernández compartirá su primer acto con Cristina Kirchner desde que hace una semana la ex presidenta dio la sorpresa al confirmar que su ex jefe de Gabinete encabezará la fórmula y ella lo secundará, con la intención de desbancar al presidente Mauricio Macri en los próximos comicios.

La excusa del encuentro será que el intendente local inaugurará un parque que se llamará "Presidente Néstor Kirchner", y que tendrá un monumento con la imagen del ex presidente, al cumplirse 16 años de su llegada al poder.