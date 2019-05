Juveniles: Capítulo II Deportes 25 de mayo de 2019 Redacción Por LIGA RAFAELINA DE FUTBOL

El torneo Apertura de Divisiones Juveniles de la Primera C de Liga Rafaelina de Fútbol ya tiene disputados dos capítulos.

Los resultados que se dieron en la segunda fecha fueron los siguientes:



Juvenil Mayor: Sportivo Aureliense 0 – Defensores de Frontera 0, Atlético San Isidro de Egusquiza 0 – Deportivo Susana 2 (Oscar Martínez y Joaquín Marquez), Juventud Unida de Villa San José 3 (Fabricio Gorlino x 2 y Lautaro Zeballos) – Belgrano de San Antonio 0.



Juvenil Menor: Atlético San Isidro de Egusquiza 1 (Darío Zamora) – Deportivo Susana 1 (Justo Baccifaya), Juventud Unida de Villa San José 1 (Ulises Roldán) – Belgrano de San Antonio 2 (Alexis Pavón y Gianmarco Giacobone). A Defensores de Frontera le dieron los puntos ya que Sportivo Aureliense no presentó la divisional.



Próxima fecha (3ª): Deportivo Susana vs. Sportivo Aureliense, Defensores de Frontera vs. Juventud Unida de Villa San José, Belgrano de San Antonio vs. Atlético San Isidro de Egusquiza.