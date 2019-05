¿Bovaglio a Dálmine? Deportes 25 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Villa Dálmine busca reemplazante de Walter Otta, flamante entrenador de Atlético de Rafaela, y uno de los nombres que está en carpeta de la dirigencia del equipo de Campana es el rafaelino Lucas Bovaglio, exDT de la 'Crema'.

En busca del próximo entrenador la Comisión Directiva tuvo reuniones con tres entrenadores. Uno de ellos es Lucas Bovaglio, que cuenta con el mayor beneplácito por parte de los dirigentes. Como técnico dirigió a la reserva de Talleres y tuvo un paso por Atlético Rafaela, temporada 2017-2018, con 28 partidos en el banco (once triunfos, nueve empates y ocho caídas).

Además, la CD también mantuvo charlas con Martín Astudillo y Juan Carlos Menseguez. El primero dirigió a Independiente Rivadavia y Gimnasia de Jujuy, mientras que el ex jugador de San Lorenzo no registra ciclos como director técnico y sería toda una apuesta para la institución de Campana.

Si bien van a continuar las charlas con otros entrenadores y los próximos días serán determinantes para saber quién será el técnico de Villa Dálmine, Lucas Bovaglio quedó bien posicionado para sentarse en el banco del Viola.