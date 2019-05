Aniversario de la muerte de Don Arturo Jauretche Locales 25 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

"Don Arturo Jauretche, conocido como el 'intelectual criollo', fue uno de los pensadores con mayor estilo propio del nacionalismo popular que entregó su vida al pensamiento y la militancia. Nació el 13 de noviembre de 1901 en la localidad bonaerense de Lincoln y murió de puro patriota, un 25 de mayo de 1974 en Buenos Aires". Así recuerda a esta figura de las letras y de la escena política en un nuevo aniversario de su fallecimiento el Ateneo Popular Arturo Jauretche de la ciudad de Rafaela.

A través de una nota que lleva la firma de su titular, Rubén "Pocho" Bossana, se destaca "la trayectoria político intelectual de Jauretche dieron cuenta de su protagonismo y compromiso con su tiempo, así como de la influencia de su pensamiento en la formación del movimiento nacional". En tal sentido, se subraya que el objetivo de este intelectual "era que viéramos el mundo desde nosotros, pensando en lo nacional, no como un nacionalismo de derecha sino pensando los grandes problemas universales con ojos nacionales".

"Sin el conocimiento de una historia auténtica -repetía sin cesar Don Arturo- es imposible el conocimiento del presidente y el desconocimiento del presente lleva implícita la imposibilidad de calcular el futuro. Lo de ahora -nunca se cansó se repetir Jauretche- no se puede resolver sin entender, previamente, lo de antes".

"Saber que su obra trascendió al olvido de las academias y las universidades, al fuego de la dictadura militar, a las teorías de la globalización y el fin de la historia no hace otra cosa que mostrar la vitalidad que sus libros pueden recuperar hoy en manos de los jóvenes que se asoman a la política", añade el texto.

Asimismo, recordó las palabras con las que lo despidió en hombre de sus amigos Juan Carlos Neyra: "Mientras haya un solo argentino dispuesto a dar la vida por la liberación nacional, Jauretche estará presente". En este marco, desde el Ateneo Popular Arturo Jauretche de Rafaela "seguimos reivindicando su figura y su obra porque sostenemos que recordar a Don Arturo es un ejercicio imprescindible para hoy reconstruir y poder consolidar esta patria que aún lucha por pertenecerse".