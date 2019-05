Kudelka es el nuevo entrenador de Newell's Deportes 25 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA VUELVE AL PAIS./ Kudelka dirigirá a la Lepra.

Frank Darío Kudelka es el nuevo entrenador de Newell´s Old Boys de Rosario. Así lo anunció el club a través de sus plataformas digitales. El gran sueño era Gabriel Heinze, quien aún no definió su futuro en Vélez y los tiempos se hicieron incompatibles.

Caída esa opción, Kudelka siempre fue el principal apuntado, por encima de Juan Pablo Vojvoda y Diego Osella. Así las cosas, el flamante director técnico de la Lepra estará presente el lunes cuando el plantel regrese a los entrenamientos. El contrato sería hasta diciembre de 2020.

El nuevo DT llega a la Lepra respaldado por una larga trayectoria. De 58 años, nació en Freyre, provincia de Córdoba. En los últimos años fue entrenador de Unión de Santa Fe, Boca Unidos, Instituto, Huracán, Talleres y recientemente la Universidad de Chile.



VOJVODA NO SIGUE EN TALLERES

El entrenador Juan Pablo Vojvoda dejó su cargo en Talleres de Córdoba tras consensuar su salida "de común acuerdo" con el presidente Andrés Fassi, que ahora busca un reemplazo "acorde a los objetivos" de la institución para la próxima temporada.

"La Comisión Directiva del Club Talleres informa que de común acuerdo se consensuó la finalización de la etapa de Juan Pablo Vojvoda como director técnico del plantel Superior luego de culminar el respectivo contrato establecido", reveló la entidad cordobesa en su cuenta de la red social Twitter, respecto de la reunión que durante cinco horas mantuvieron ambas partes.

Vojvoda llegó a Talleres para reemplazar a Frank Kudelka, luego de que el elenco de Córdoba ascendió a Primera y con él como entrenador obtuvo 33 puntos en la Superliga, producto de nueve triunfos, seis empates y 10 derrotas.

Tras la ida de Vojvoda, los dirigentes de Talleres buscan a un reemplazante y, si bien aún no hay certezas acerca de los posibles candidatos, uno de los que estaría en la lista es Jorge Almirón, quien viene de tener un flojo paso por San Lorenzo.