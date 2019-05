Policía homicidas habían pedido coima Policiales 25 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25 (NA). - Hugo Suárez, tío del joven de 22 años Aníbal Suárez, una de las víctimas de una trágica persecución policial en la ciudad bonaerense de San Miguel del Monte, confirmó ayer que uniformados le habían pedido una coima "hace un tiempo atrás". y que lo habían amenazado con retenerle su automóvil.

"Le habían pedido plata hace un tiempo atrás. Le sacaron 4 mil pesos. Le quisieron hacer una multa y le pidieron 4 mil pesos para dejar que se vaya", afirmó Suárez.

En declaraciones a "La 990", el tío de la víctima explicó que "hace un mes atrás más o menos", policías bonaerenses "pararon" a su sobrino y "le pidieron los papeles del auto".

"El tenía la cédula verde, tenía seguro y como no tenía la transferencia a nombre de él le dijeron que le tenían que hacer una multa de 35 mil pesos", indicó.



DETENIDO Y ENCERRADO

EN UNA COMISARIA

Además precisó que "lo llevaron a la comisaría" y "lo encerraron" por lo que "estaba asustado".

De acuerdo al relato, Aníbal Suárez les dijo a los policías que no contaba con 5 mil pesos, sino solo con 4 mil, que tenía destinados a "hacer la transferencia".

"Bueno traeme 4 mil y sino tenés que pagar la multa de 35", afirmó que le dijeron al joven, quien habría entregado el dinero a los policías.

POLICIAS "BESTIAS"

Hugo Suárez calificó de "bestias" a los policías que participaron del hecho que terminó con la vida de cuatro jóvenes y señaló: "pensaron que estaban en el medio de un campo cazando animales".



UNIFORMADOS DETENIDOS

El pasado jueves, siete policías quedaron detenidos por su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro jóvenes tras una trágica persecución en la ciudad bonaerense de San Miguel del Monte, luego de que la Justicia confirmó que uno de los fallecidos tenía un balazo en su cuerpo.

Las detenciones se realizaron en el marco de siete órdenes emitidas por el fiscal Roberto Berlingieri, que está a cargo de la causa.

El fiscal general de La Plata, Héctor Bogliolo, confirmó que uno de los jóvenes fallecidos recibió un disparo, por lo que desde ese momento la situación de los policías involucrados en el caso comenzó a complicarse.



ESPIRITU CORPORATIVO

Según pudo saber NA, en los informes internos del episodio ocurrido el lunes pasado no se mencionó que los uniformados hayan realizado disparos, y solamente se manifestó que iluminaron el Fiat 147 con linternas para verificar la patente.