Perotti: "Nosotros sí nos vamos a hacer cargo de la seguridad"

De recorrida por las localidades de San Cristóbal, Ceres, Villa Trinidad y San Guillermo, Omar Perotti insistió en que “un cambio de políticas de seguridad será inevitable”, en tanto aseguró que “en la etapa que viene queremos una provincia de Santa Fe que cuide mejor a su gente”.Al respecto, señaló que “hay una clara responsabilidad del Socialismo en la política de seguridad. Por subestimación, por desconocimiento, por incapacidad, por complicidad. Por una o por todas juntas, hay responsabilidad en el deterioro de la seguridad en la provincia. Y eso nos lleva a plantear con firmeza que nosotros vamos a tener una política totalmente distinta. Nosotros sí nos vamos a hacer cargo de la seguridad”."La pérdida de seguridad de los santafesinos es por dos lados, por el avance del delito y el narcotráfico, y porque no llega a fin de mes, porque cada vez hay menos trabajo", expresó Perotti que encabezó distintas actividades en su gira proselitista.En ese sentido, Perotti recalcó que “el Estado debe volver de donde se fue, para estar cerca de los sectores que más necesiten. Y tiene que hacerlo con toda la fuerza de la educación, con la capacitación en oficios para dar una alternativa real de opción laboral. Tiene que volver con toda la fuerza del deporte, de la recreación. Y allí son clave los clubes deportivos, los clubes de barrio; instituciones que contienen y forman a nuestros jóvenes.Y añadió: “Esos clubes no solo forman buenos deportistas, sino también buenas personas. Y eso es central para una sociedad que lucha contra las adicciones, en un programa de prevención de adicciones. Pero, además, ayudando a nuestros jóvenes para que puedan estudiar, quitándoles el obstáculo que puede ser el costo del transporte, con un boleto gratuito”.Para cerrar, Perotti remarcó que “frente a la dimensión de los problemas que tiene Santa Fe hay que seguir sumando. Cualquier diferencia que pueda existir en los distintos sectores es mínima frente a la necesidad de la gente”. Y concluyó: “Cuando hay incertidumbre, hay que transmitir certezas y esperanzas. Y nosotros estamos convencidos que podemos cuidar mejor a los santafesinos, que podemos generar más oportunidades”.El ex intendente de Rafaela desarrolló diversas actividades durante su visita al norte provincial. "Nos reunimos con productores en Tradición Ganadera. Queremos escuchar a todos los que producen en nuestra provincia" sintetizó sobre uno de sus encuentros. "En Ceres celebramos los 50 años de historia de la cooperativa Ganaderos. Pudimos compartir un momento con sus socios donde hablamos del trabajo de todos estos años. Sentimos la necesidad de seguir trabajando juntos para poder lograr desarrollo para la región", agregó.También en Ceres, Perotti visitó la planta de CerLac, al que definió como "el emprendimiento lácteo que llena de orgullo a los ceresinos" mientras que en Villa Trinidad recorrió el Frigorífico Unión donde mantuvo reuniones "con parte de su Consejo Directivo porque queremos seguir cerca de los que producen".