Muriel enriquece sus propuestas con las necesidades de los vecinos Locales 25 de mayo de 2019 Redacción Por "Les comentamos nuestras propuestas, y se genera un ida y vuelta con los vecinos, que también nos aportan ideas y opiniones", afirmó el candidato a intendente, Fernando Muriel sobre las recorridas que comparte con Lisandro Mársico y Alejandra Tiraboschi entre otros.

FOTO FPCYS CHARLAS. Fernando Muriel junto a su gente y los vecinos en las calles rafaelinas.

Desde hace meses, los candidatos del Frente Progresista y Rafaela Puede Más, vienen realizando recorridas por los barrios, lo que permite tomar conocimiento de primera mano sobre las problemáticas en los distintos lugares de la ciudad.

El equipo para la ciudad liderado por el candidato a Intendente, Fernando Muriel, visitó entre otros, los barrios Barranquitas, Guillermo Lehmann, Independencia, La Cañada, 9 de Julio, Pizzurno, 2 de Abril, Amancay, Fátima, Paseo Bv. Roca, Monseñor Zazpe, Villa Podio, Güemes, Sarmiento, Virgen del Rosario, Malvinas Argentinas, Barrio Jardín e Italia.

Según Muriel, el contacto cercano con los vecinos permite “escuchar los que nos plantean en cuanto a necesidades del barrio y también de otros sectores de la ciudad, cuestiones que ellos observan y que consideran que pueden mejorarse”.

Asimismo, “les comentamos nuestras propuestas, y se genera un ida y vuelta con los vecinos, que también nos aportan ideas y opiniones. Este es uno de nuestros objetivos fundamentales: generar un proceso de escucha activa y que de ese intercambio logremos mejorar y enriquecer la propuesta”.

Por ello, Muriel agradeció “a todos los vecinos por su confianza y por abrirnos las puertas de sus casas para poder dialogar. Hay mucho trabajo por hacer, muchas cosas por mejorar”.



LA AUSTERIDAD

COMO BANDERA

Por otra parte, el candidato a Intendente, junto a quienes encabezan la lista a concejales del Frente Progresista –Lisandro Mársico y Alejandra Tiraboschi-, visitaron medios locales para transmitir su proyecto de gobierno para Rafaela.

“Queremos llevar adelante un gobierno austero, transparente, que cuide los recursos y los sepa dirigir hacia los verdaderos problemas que tiene la ciudad, que hoy son fundamentalmente la seguridad, el transporte y la vivienda”, planteó.

En principio, Muriel piensa un gobierno local austero, donde los empleados municipales tengan más participación y se eliminen los cargos políticos que no considera útiles para la gestión. En diálogo con un diario local, señaló: “desde la cercanía con el empleado se puede lograr una motivación que redunde en beneficios para todos. Cuando nosotros decimos que vamos a achicar el plantel de funcionarios políticos pensamos en el ahorro, pero también para darles oportunidades a los municipales de carrera, que se formaron durante tantos años para que tengan una opción de ser líderes dentro de los esquemas de gestión. Hoy vemos que en muchos casos se ven taponados por personal político que encima van rotando en distintos cargos para los que no siempre son idóneos, y en definitiva no es bueno para nadie".



LO QUE MAS PREOCUPA

A LOS RAFAELINOS

Gobernar es priorizar y como principio fundamental, debe jerarquizarse la seguridad, el transporte público y la vivienda. Por ello, con el ahorro del gasto municipal se avanzará en primera instancia con la compra de más cámaras de seguridad que aporten los reconocimientos de rostros, el control de patentes; y otras tecnologías, como el uso de parlantes públicos que alertan o disuaden a aquellos que están merodeando viviendas. Además, otra idea importante es crear un Centro Inteligente de Operaciones para tener un control de la ciudad las 24 horas, en tiempo real. El elemento diferencial tiene que ver con la incorporación del Comando Radioeléctrico, ya que sus agentes deberán participar de ese monitoreo junto a los de la GUR. Esto implicará un servicio integral que pueda aunar esfuerzos para combatir el delito.

Otro de los ejes fundamentales a mejorar es el transporte público municipal. En este sentido, Muriel considera que es necesario modificar la traza de los recorridos tal como hoy está pensada, y pensar un recorrido inteligente para corregir la ineficiencia del servicio. Hoy el servicio es poco utilizado porque hay demoras muy grandes, e incertidumbre con respecto al funcionamiento.

Otro de los puntos a trabajar es el acceso a la vivienda, algo que hoy en día es cada vez más complicado para todos. En este sentido, Muriel plantea una reestructuración del Instituto Municipal de la Vivienda. "Hoy solamente da terrenos, no viviendas. Creo que hay que buscar paliar ese déficit que tiene la ciudad (hay 4500 familias que no tienen casa). Hay que resignificarlo para convertirlo en el Instituto Municipal de la Vivienda y la Obra Pública. Tendríamos que empezar a trabajar en la obra pública local pero, si se permite legalmente, prestar servicio en otras localidades, que esto genere dinero y que se vuelque en la obra pública. Esto lo recogimos de los trabajos de los equipos técnicos, pero también de lo que nos dijo la gente en las recorridas", expresó.

Por último, remarcó la importancia que tiene para la ciudad el hecho de que su primer mandatario tenga relaciones firmes y sinceras con los otros estamentos de gobierno. “Entiendo que cuando hay colaboración entre los distintos niveles de gobierno el que gana es el ciudadano”.