Pechito López no tuvo el comienzo esperado Deportes 25 de mayo de 2019 Redacción Por FORMULA E

FOTO JOSE MARIA LOPEZ OFICIAL ASPIRACION./ El piloto argentino quiere mejorar en Berlín para la carrera.

En la mañana del viernes argentina comenzó la actividad del ePrix de Berlín. A diferencia de la mayoría de los eventos de la Fórmula E, el que se disputa en el ex aeropuerto de Tempelhof cuenta con un extenso cronograma.

Previo al evento, José María López reconoció al portal Soy Motor que esperaba “con ansias” que llegue la cita alemana, gracias a “los buenos resultados logrados en las clasificaciones de las últimas carreras”. Quien de las últimas tres fechas clasificó dos en el “Top 10” (3° en Roma y 9° en Mónaco), destacó que en Berlin se puede dar “una carrera muy apretada”, debido a su particular trazado: “Es muy diferente a los de Mónaco y París, por lo que será mucho más fácil superar autos”, comentó.

En lo que respecta a la actividad disputada ayer, se llevaron a cabo dos entrenamientos. Pechito no logró destacarse, al acabar 12° en el primero (terminó a 0s539 de Mitch Evans –Jaguar-, el líder) y 22° y último en el restante (lo separaron 1s616 de André Lotterer –DS Techetaah-, el más veloz). Hoy, será el turno de la clasificación (03:45 horas argentina), mientras que a las 08:00 se disputará la carrera. Será transmitida por Fox Sports 3.