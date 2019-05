Vera será titular en la revancha con Achirense Deportes 25 de mayo de 2019 Redacción Por En el entrenamiento realizado ayer por la mañana, Trullet lo incluyó en lugar de Giacopetti. El plantel benhurense viajó anoche con una gran despedida de los hinchas.

FOTO J. BARRERA CALUROSA DESPEDIDA./ Los hinchas benhurenses hicieron el banderazo para respaldar al plantel que buscará la clasificación.

El plantel de Ben Hur realizó ayer por la mañana en la cancha auxiliar N° 2 del predio de barrio Parque un trabajo táctico, dispuesto por el entrenador Carlos Trullet, de cara al partido revancha de la final de la Región Litoral Sur ante Social y Deportivo Achirense, que se disputará este domingo a las 11 en Colonia Las Achiras.

En ese entrenamiento se aclaró el panorama respecto del pensamiento del técnico sobre la formación que intentará acceder a la gran final por el ascenso al Federal A. Trullet, a priori, no tiene pensado modificar el esquema táctico que seguiría siendo un 3-4-1-2, aunque seguramente por situaciones de partido puede mutar a un 4-4-2 o un 4-4-1-1, con los mismos intérpretes.

Como se podía intuir, en la ofensiva habrá una modificación. Nahuel Vera estará de movida en Entre Ríos, en reemplazo de Gabriel Giacopetti, quien por primera vez en lo que va del torneo estará en el banco de suplentes. Si bien el ex Rivadavia de Venado Tuerto es uno de los goleadores del equipo, junto a Leonardo Ochoa, sus últimos rendimientos no han dejado plenamente conforme al DT, que en más de una oportunidad recalcó en el análisis de los partidos que "esperaba más" del corpulento delantero. A esto se suma que Vera tuvo un buen ingreso en el segundo tiempo del partido ida, que ganó el Lobo por 2 a 1, lo cual terminó de convencerlo para darle la oportunidad de movida.

El equipo que arrancó la práctica y que sería titular, fue con Matías Astrada; Francisco Baranosky, Luis Ybáñez y Luciano Kummer; Gustavo Mathier, Leandro Sola, Ezequiel Saavedra y Germán Guibert; Joaquín Castellano; Leonardo Ochoa y Nahuel Vera.

Asimismo, durante el ensayo matutino el DT fue dándole oportunidades a varios jugadores. Uno de los que ingresó y se mantuvo durante varios minutos fue Ignacio Ynfante, a quien Trullet vio muy bien -junto con otros futbolistas- el miércoles en la clasificación obtenida ante Libertad de Sunchales por la Copa Santa Fe. Podría tener su lugar en reemplazo de Joaquín Castellano, aunque esto se definirá ya en tierras entrerrianas.



SIN PAVETTI Y PAZ

La evolución del esguince de tobillo del volante Pablo Pavetti no fue la suficiente y como el cuerpo técnico considera que todos los jugadores deben estar al cien por ciento en lo físico, no podrá estar a disposición para este partido. En tanto, distinta es la situación de Santiago Paz, ya que el jugador no estará esta vez entre los integrantes del banco de suplentes por una decisión más vinculada al aspecto disciplinario, tomando en cuenta su infantil expulsión en la Copa Santa Fe ante Libertad.



PARTIO CON GRAN RESPALDO

Luego de que se confirmara oficialmente en la semana que no podrían asistir los hinchas visitantes al partido del domingo, la parcialidad benhurense se movilizó para organizar un banderazo para despedir anoche el plantel.

La delegación partió luego de las 20.30 hacia Colón (donde esperará concentrado) con el aliento de muchos simpatizantes que se acercaron al estadio "Néstor Zenklusen".

Finalmente, los futbolistas que viajaron fueron: los arqueros Matías Astrada y Maximiliano Díaz; los defensores Francisco Baranosky, Luis Ybañez, Luciano Kummer, Nicolás Besaccia y Martín Alemandi; los volantes Gustavo Mathier, Leandro Sola, Ezequiel Saavedra, Germán Guibert, Joaquín Castellano, Ignacio Forni y José Escalada; y los delanteros Leonardo Ochoa, Nahuel Vera, Ignacio Ynfante, Gabriel Giacopetti y Nicolás Novello.



EN EL RIVAL

Achirense tendrá un cambio obligado por la expulsión del volante Francisco Marotti. A priori, el entrenador Marcelo Molina incluiría al experimentado delantero Horacio Cáceres en la formación, retrasando unos metros a Julio Rodriguez.

De tal modo, la probable formación del conjunto entrerriano sería con: Laureano Rustton; Gastón Valente, Ezequiel Herrera, Tomás Ramirez y Roque Gonzalez; Pedro Iturbe, Nahuel Zalazar y Walter Bravo; Julio Rodriguez; Víctor Cardozo y Horacio Cáceres.