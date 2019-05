CRAR busca el primer triunfo ante Alma Juniors Deportes 25 de mayo de 2019 Redacción Por RUGBY

FOTO ARCHIVO NO PUEDE FALLAR./ El Verde necesita la victoria.

Este sábado se jugará la segunda fecha de la Reubicación del Torneo Regional del Litoral, en la cual el Círculo Rafaelino de Rugby estará recibiendo a Alma Juniors de Esperanza. El partido de primera división dará comienzo a las 16 y será dirigido por Fabián Prats. Previamente, a las 12:45 jugarán en pre-reserva con arbitraje de Federico Burkwardt, y a las 14:15 se medirán en reserva con el contralor de Gustavo Rostagno.

El equipo rafaelino intentará lograr su primera victoria, tras haber arrancado con un traspié en Cabaña Leiva con La Salle. Alma Juniors también viene de perder, como local frente a Provincial de Rosario.

La programación: hoy, además del partido en nuestra ciudad, jugarán, a las 16 Universitario de Rosario vs. La Salle, Maximiliano Tempesta; y Provincial de Rosario vs. Los Caranchos, Agustín Monje.

Para el domingo a las 16 quedaron los encuentros: Tilcara de Paraná vs. Pampas de Rufino, Leonardo Del Río, y Universitario de Santa Fe vs. Logaritmo, Antonio Mendoza.



LAS JUVENILES

Se jugará este sábado la segunda fecha del torneo Dos Orillas de Divisiones Juveniles. En la oportunidad el Círculo Rafaelino estará visitando a CRAI en Santo Tomé.

En M-15 el partido fue postergado; en M-16 se iniciará a las 11 con arbitraje de Carlos Manera; en M-17 a las 12.30 dirigiendo Carlos Gilardoni, y en M-19 a las 14, Cristian Kuverling.