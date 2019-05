Presentaron la Copa Santa Fe de Voley Deportes 25 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El gobierno de la provincia, junto a la Federación Santafesina de Voley, presentó este miércoles en Santa Fe y este jueves en Rosario la Copa Santa Fe de Voley Femenino y Masculino y los nacionales Sub 13 y Sub 17, que tendrán sede en la provincia para ambas ramas.

Durante el encuentro en la ciudad de Santa Fe, el ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, expresó que “es muy importante trabajar en equipo y esa es la decisión del gobierno de Santa Fe, que sigue fortaleciendo el deporte como una política social y un claro ejemplo es el Santa Fe Juega, que hace unos años tuvo 73.000 inscriptos y este año superó los 190.000, y 18.000 son en voley. El crecimiento fue posible por el trabajo conjunto entre el Estado, las escuelas, los municipios y comunas y las instituciones deportivas”.

Las presentaciones se realizaron este miércoles en la Sala Auditorio de la Casa de Gobierno en Santa Fe y el día siguiente en el Piso de Deportes del Club Sonder de la ciudad de Rosario. Estuvieron presentes los directores provinciales de Deportes Federados, Daniel Bozikovich, y de Clubes, Martín Nocioni; el vicepresidente de Lotería de Santa Fe, Alberto Molina; el subsecretario de Recreación y Deportes de la Municipalidad de Rosario, Adrián Ghiglione; y el presidente de la Asociación Rosarina de Voley, Claudio Verasio, jugadores, cuerpos técnicos y dirigentes.



LOS NACIONALES

Los campeonatos nacionales de Federaciones tendrán sedes en la provincia con la participación de 1000 jugadores y jugadoras de las 24 federaciones del país. El torneo sub 13 se jugará en Santa Fe y el sub 17 se jugará en Rosario, ambos se disputarán del 5 al 9 de junio.

Al respecto, el presidente de la Federación Santafesina de Voley, Fabián Bochatay, explicó que “traer campeonatos nacionales otra vez a la provincia son conquistas y son un trabajo, porque son muchas provincias las que participan y todas quieren ser sedes, pero hay un sistema de rotación en la Confederación y este año nos toca a Santa Fe, y redoblamos la apuesta porque por primera vez en la historia se hacen dos campeonatos en forma simultánea. La organización se hace con el trabajo de los dirigentes y los clubes pero fundamentalmente con el respaldo del Estado y estamos muy agradecidos de la forma en que nos acompaña la provincia”.



LA COPA SANTA FE DE VOLEY

La segunda edición del certamen tendrá la participación de 35 equipos de toda la provincia y la primera fase será el 30 de junio, la segunda el 4 de agosto, el 31 y 1 de septiembre tendrá lugar la tercera y el 14 y 15 de septiembre se disputará la final.

Los equipos participantes en la rama femenina serán Newells Old Boys, Náutico Sportivo Avellaneda, El Tala de Rosario, Sonder Rosario, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Normal Nº 3 de Rosario, Rosario Central, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Villa Dora de Santa Fe, Banco Provincial de Santa Fe, Regatas de Santa Fe, Unión de Santa Fe, Atlético María Juana, Los Andes de Alcorta, Trebolense, Belgrano de Arequito y Atlético San Jorge.

Por su parte, la rama masculina contará con la presencia de Regatas de Rosario, Náutico Sportivo Avellaneda, Sonder Rosario, Normal Nº 3 de Rosario, Tiro Suizo de Rosario, Rosario Central, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Villa Dora de Santa Fe, Colón de Santa Fe, Jorge Newbery de Gálvez, Libertad de San Jerónimo Norte, Regatas de Santa Fe, Cañeros de Moussy, Los Andes de Alcorta, Belgrano de Arequito, Defensores de Chovet, Centenario de San José de la Esquina y Argentino de Firmat.