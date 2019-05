El gobierno nacional recortó fondos para programa de empleo en Rafaela Locales 25 de mayo de 2019 Redacción Por ES UN 50% DE LAS OFERTAS DEL PROGRAMA JOVENES

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD DETALLES./ Los brindó la subsecretaria de Economía Social y Empleo, Mariana Allasia.

La subsecretaria de Economía Social y Empleo del municipio, Mariana Allassia, anunció que “hemos recibido una notificación vía mail desde el Ministerio de Producción y Trabajo de Nación a través de la Agencia Territorial de Santa Fe, en donde nos informaron que por razones presupuestarias, recortan el 50 por ciento de las ofertas del Programa Jóvenes”.

Este recorte se realiza concretamente en lo que es el Club de Empleo, una de las ofertas que ofrece el programa que implementa la Subsecretaría de Economía Social y Empleo de la Municipalidad de Rafaela y que consiste en un espacio de información, intercambio, acompañamiento y asesoramiento para jóvenes de 18 a 24 años que están buscando empleo.

Este recorte afecta a “40 jóvenes que están cursando dos talleres que están en vigencia y que iban a tener una duración de cuatro meses. Nosotros presentamos esta oferta al organismo nacional en el mes de enero y fue aprobada en febrero. Esto implicaba un cronograma de trabajo donde convocamos a los jóvenes que se inscribieron para participar del Programa que inició sus talleres en febrero y mayo”.

Además, explicitó que estos 40 jóvenes desocupados “van a quedar sin ninguna posibilidad de formarse en las otras instancias para tener mayores herramientas a la hora de buscar un empleo y para quienes teníamos planificada su trayectoria con dos ofertas más que se complementan con esta que se recortó”.

Por otro lado, aclaró que el Programa Jóvenes cuentas con tres posibilidades de formación: Curso de Introducción al Trabajo, Talleres de Empleabilidad y Club de Empleo: “El programa pertenece al Ministerio de Producción y Trabajo de Nación y tiene más de 10 años de implementación, dirigido a jóvenes desocupados de 18 a 24 años que no han terminado estudios secundarios, primarios o se encuentran en alguna faceta formativa”.



RECORTES QUE SE SUMAN

La funcionaria destacó que “este año se quintuplicó la cantidad de chicos y chicas que están inscriptos en espera para realizar los cursos. De haber tenido 300 inscriptos por año pasamos a tener 1.500. El mercado de trabajo se ha restringido, no hay permeabilidad para el ingreso de jóvenes, con lo cual tenemos mayor demanda”.

Ante este contexto, “el gobierno nacional no solo no se hace cargo del problema que tienen las personas para conseguir trabajo ni de la realidad específica de muchos jóvenes que no estudian ni trabajan, sino que lleva adelante un feroz ajuste sobre los sectores que más ayuda necesitan”, enfatizó Allassia.

“A este recorte se le suman otros que se vienen implementando, como en el caso del Entrenamiento para el Trabajo en el sector público y del programa Formación Continua, no solo en el municipio sino también en otras instituciones; y que gestionamos y solicitamos al Ministerio sin obtener respuesta positiva”, agregó.

También se dejó sin efecto la posibilidad de incorporar a desocupados y desocupadas al seguro de capacitación y empleo “donde se le daba respuesta a una población más vulnerable como las mujeres que sufren violencia de género, trata de personas, personas en libertad condicional, población LGTBIQ, desocupados mayores de 45 años”.

“Esta sumatoria de recortes afecta cada vez más a personas que no logran insertarse laboralmente y que sufren la falta o pérdida de trabajo formal, en un contexto que se agudiza por las variables económicas que estamos viviendo y que, a pesar de gestionar y tratar de ser escuchados, la situación no se revierte sino que se complejiza”, aclaró.

“Ante la ausencia del Estado Nacional, el municipio desde hace varios años desarrolla convenios con instituciones para capacitaciones a personas desocupadas, utilizando fondos propios. Al mismo tiempo, el programa Jóvenes en lo que concierne a honorarios de capacitación, insumos, costo de lugares, se financia con recursos propios”, finalizó Mariana Allassia.