"Rafaela es la cuna del automovilismo y vamos a luchar para que lo siga siendo" SUPLEMENTO TC 2019 25 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El pasado jueves, en oportunidad de presentarse la "Carrera de los Millones" en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, el intendente municipal, arquitecto Luis Castellano, destacó la historia de Atlético de Rafaela como organizador de competencias automovilísticas y al valioso impacto económico que generan estas programaciones en nuestra ciudad y en una extensa región.

Estos son los conceptos que formuló en esa oportunidad el titular del DEM, en relación con esta nueva visita del Turismo Carretera:

"Siento mucho orgullo porque la historia me ha puesto justo en este lugar como Intendente y tener la responsabilidad de abrir la puerta de la ciudad para tanta gente que viene a visitarnos y celebrar los 100 años de aquella primera carrera es realmente un orgullo.

"Entiendo que es una enorme responsabilidad, porque claramente la ciudad va a recibir muchos visitantes y estamos preparándonos de la mejor manera. Va a haber una adrenalina muy especial. Ya empieza a sentirse en el Club, en los organizadores. Es un enorme esfuerzo de toda la comisión directiva y de la subcomisión de automovilismo.

"Es una combinación de esfuerzos a nivel local y provincial para que todo se pueda dar de la mejor manera posible y además se dará en esta carrera un récord de participantes y esto también es destacable.

"Evidentemente, Rafaela se ha transformado a lo largo de la historia en la cuna del automovilismo a nivel nacional. Estamos contentos, con mucha adrenalina y acompañando a nuestro representante, Nicolás González, haciendo fuerza para que le vaya muy bien.

"Este es uno de los eventos que nos pone como ciudad en competición turística. En nuestro calendario de eventos anuales este es uno de los más importantes. El año pasado visitaron Rafaela alrededor de 65.000 personas y nosotros tenemos que generar, en un momento de dificultades, movimiento económico y, para esto, me parece que todo el esfuerzo que se está haciendo, va a repercutir en muy buenos resultados.

"Para que este tipo competencias continúen en la ciudad habrá que seguir gestionando, trabajando y haciendo obras. Sabemos que el Club Atlético no puede hacerlo solo y necesita espaldas más grandes; las del Municipio, el Gobierno Provincial, ojalá también pudiesen estar las del Gobierno Nacional, porque la verdad es que hay que ponerse a la altura de las circunstancias, porque la exigencia de los tiempos corren en todo y también en el deporte, especialmente en el automovilismo. Hablamos de la implicancia de inversiones en los playones de boxes, en la torre de control, en tecnología, en el circuito, en la limpieza, en todo lo que tiene que ver con los accesos, y en la parte pública. Ahí estamos nosotros para poner a Rafaela a la altura de las circunstancias. Ojalá salga todo como lo tenemos planificado, porque nos lo merecemos como ciudad".



DONACION DE LONG

En un momento de la reunión de prensa, Yves Long, en representación de la empresa Long Automotores SA, concesionaria Ford en Rafaela, hizo entrega del título de una camioneta Ford Ranger a la subcomisión de automovilismo, recibiendo esa valiosa donación el ingeniero Daniel Ricotti.