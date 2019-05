Reclaman que el Concejo debata sobre agroquímicos Locales 25 de mayo de 2019 Por Adrián Gerbaudo SIETE AÑOS DE DEMORAS EN EL SEXTO PISO

FOTO ARCHIVO FUMIGACIONES AEREAS./ Piden que se prohiban en Rafaela.

Nueve instituciones y partidos políticos de nuestra ciudad enviaron una nota al Concejo Municipal de Rafaela solicitando que se vuelva a abrir el debate sobre la línea agronómica en nuestra ciudad, luego de que el año pasado se le diera despacho al recinto y volviera a comisión (por segunda vez en 7 años de debate) al aguardo de "escuchar más voces". Sin embargo, y pese al tiempo transcurrido, ninguna reunión pública se ha concretado al respecto. Es más: en los últimos tiempos, desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable, se organizaron actividades sobre este tema a las que -pese a haber sido invitados- no participaron los ediles.

En esta nota, que lleva la firma de Unidad Ciudadana, Partido Obrero Rafaela, CTA Dpto. Castellanos, Rafaela Emergente, Mural Cooperativa de Comunicación, Revuelo Disidencia, Ni un pibe menos por la droga, Voces en rebeldía y Partido Comunista Revolucionario, peticionan "la modificación de la Ordenanza vigente que regula la utilización de agro-tóxicos en la periferia de la ciudad".

"Si indagan en los archivos del ente que representan, seguramente encontrarán muchas notas presentadas en relación a la presente cuestión, ello se debe a que desde el año 2012 aproximadamente se viene reclamando para que modifiquen la normativa en pos de la protección de la salud del ambiente y de los seres vivos que habitamos en él", dicen y agregan: "el modelo de producción agro-industrial químico transgénico con el cual convivimos utiliza cada vez mayor cantidad de millones de litros/kilos de químicos que son nocivos para la salud de los ecosistemas y de la biodiversidad en general".

Sostienen que "las recetas agronómicas demuestran que en la periferia de la ciudad que ustedes representan y sobre la cual tienen la responsabilidad de legislar se utiliza una gran variedad de estos agro-tóxicos en campos que lindan con barrios (Mora, San José, 2 de Abril principalmente), es decir, lindan con niños/as, abuelos/as, mujeres embarazadas (sujetos más vulnerables) y hombres y mujeres de todas las edades".

Citan los trabajos de profesionales como el Dr. Damián Verzeñassi (U.N.R.); Dra. Delia Aiassa (Univ. Nac. Río Cuarto); Dr. Medardo Ávila Vázquez (U.N.C.); Dr. Horacio Lucero (Univ. Nac. del Nord.); Dr. Damián Marino (U.N.L.P.); Dra. en Cs. Biológicas y Bioq. María Fernanda Simoniello (U.N.L.); Ing. Agr. Walter Pengue (U.B.A.); Dr. Rafaela Lajmanovich (U.N.L.), Ing. Qco. Marcos Tomasoni (U.N.C.) en donde marcan las "consecuencias perjudiciales" en la salud.

"Consideramos que es imprescindible un cambio radical en relación al modelo actual de producción de cultivos transgénicos, y que debemos iniciar una transición urgente hacia un sistema de producción que utilice técnicas de la agro-ecología, agricultura orgánica, biodinámica, permacultura, entre otras. El cambio de paradigma debe darse no solamente para producir alimentos más sanos, diversos y de calidad nutricional, sino que se debe comenzar a pensar en diagramar cinturones periféricos “verdes” en las adyacencias de las ciudades y pueblos para reducir las distancias que deben recorrer los alimentos hasta llegar a nuestras mesas, lo cual tendrá directa incidencia en la reducción de las emisiones de CO2 (principal gas con efecto invernadero acumulado en la atmósfera). Sumado a lo dicho, es evidente que se deben alejar las fumigaciones de las ciudades y pueblos debido a que los químicos llegan por efecto de los diferentes tipos de derivas, ello está más que fundamentado por profesionales como Damián Marino y Marcos Tomasoni". En tal sentido, sostienen que "básicamente estamos destruyendo nuestros suelos, utilizando indiscriminadamente nuestros recursos hídricos y afectando la salud de las personas y a la naturaleza en general, para alimentar animales y tanques de combustible".



PROPUESTAS

Desde su punto de vista, se deberían llevar adelante 8 puntos para ayudar a la "transición inmediata" en el modo de producir: 1) Prohibición total de la utilización de agro-tóxicos banda amarilla o clase II en todo el Distrito Rafaela; 2) Prohibición total de la realización de fumigaciones vía aérea en el Distrito Rafaela; 3) Extensión gradual de la actual línea agronómica año tras año (con compromiso de todos los bloques partidarios); 4) Compromiso de los poderes Ejecutivo y Legislativo para la realización de Convenios con las siguientes entidades a fin de posibilitar el desarrollo de emprendimientos agro-ecológicos: *UTN/UNRaf (puntualmente para el desarrollo de maquinaria de pequeña escala) *Programa Pro-Huerta (INTA) 5) Promoción de modos alternativos de producción de alimentos a través de: *subsidios en los 1eros años a los productores que emprendan este tipo de modelos; *formación de Cooperativas de trabajo que produzcan en parcelas que los propios dueños de los campos no quieran trabajar y que alquilen o en parcelas propiedad del Municipio; *brindar espacios públicos para la comercialización directa entre las Cooperativas y los/as ciudadano/as.

6) Fomentar la realización de charlas y proyecciones audiovisuales sobre: el actual modelo de producción químico transgénico y la contaminación ambiental que genera, y modos alternativos de producción de alimentos en los colegios primarios y secundarios, en instituciones educativas de nivel terciario, en Universidades públicas y privadas, y en espacios como el Viejo Mercado por ejemplo; 7) Promoción y fomento de producciones agroecológicas de pequeña escala en espacios urbanos inutilizados. 8) Realizar conferencias y debates con profesionales de diversas áreas a saber: cintando a los profesionales antes mencionados, como así también al Ingeniero Eduardo Cerdá (que estuvo en Rafaela el año pasado) y periodistas como Soledad Barruti, Darío Aranda (pasó por aquí en 2017) y Ricardo Serruya (en 2018).

"Si en verdad queremos que nuestra ciudad sea conocida (y reconocida) como ciudad "sustentable”, deben obrar en consecuencia y realizar modificaciones en las normativas correspondientes para que así se pueda generar y desarrollar un tipo de sociedad más sustentable en sí misma, más sostenible en el tiempo, y más sana en todos los aspectos.-

Nuestra salud y la de las generaciones futuras está en riesgo y ustedes tienen hoy la responsabilidad y la obligación de accionar es pos de su protección", concluyen.



CHARLA EL MIERCOLES

El próximo miércoles a las 18, en Casa Mural (Belgrano 916) se realizará junto al diputado provincial Carlos Del Frade una charla-conferencia sobre esta nota y la situación de inacción en el Concejo Municipal.