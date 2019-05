Servicios diferenciados por el feriado de hoy Locales 25 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La Municipalidad de Rafaela informa que, con motivo de celebrarse hoy, sábado 25 de mayo, un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, se organizó un cronograma diferenciado de servicios.



Recolección Domiciliaria: Anoche no hubo servicio de recolección domiciliaria de residuos. El servicio se retomará el domingo 26, a partir de las 21, con los residuos biodegradables.



Minibuses El servicio de minibuses funcionará durante el sábado 25, de 7 a 22, con las siguientes frecuencias: Línea 1: cada 30 minutos. Línea 2: cada 45 minutos. Línea 3: cada 45 minutos. Línea 4: cada 30 minutos. Línea 5: cada 30 minutos.



ZEC El sábado 25, no se cobrará estacionamiento en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC). El sistema volverá a funcionar el lunes 27.



Cementerio El sábado 25, el Cementerio Municipal permanecerá abierto. La Administración estará cerrada y habrá una guardia mínima en caso de sepelio.



ERC La Estación de Residuos Clasificados (ERC) funcionará de manera normal en el horario de 7 a 19.



Complejo Ambiental El Complejo Ambiental Rafaela no abrirá sus puertas durante el sábado 25 retomando sus actividades el lunes 27.