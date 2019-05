Festejos populares en Rafaela para celebrar el 25 de Mayo SUPLEMENTO ESPECIAL 25 de mayo de 2019 Redacción Por Después del Te Deum en la Catedral San Rafael, el intendente Castellano encabezará el acto oficial en el Cine Belgrano. Y desde el mediodía será la Plaza 25 de Mayo el lugar del encuentro y de los festejos, con música y baile, pero también con artesanías y una feria gastronómica. Que acompañe el clima.

El 25 de mayo de 1810, los vecinos de Buenos Aires constituyeron la Primera Junta de Gobierno patria. A 209 años de aquella gesta, los argentinos dedicamos el día para conmemorar este nuevo aniversario con actos oficiales pero también con festejos populares. En Rafaela será el intendente, Luis Castellano, quien presida la ceremonia esta mañana en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano en tanto que en la Provincia el gobernador, Miguel Lifschitz, encabezará un acto y posterior desfile cívico militar en la ciudad de Santa Fe.

Ayer fue el turno de las escuelas donde se desarrollaron los actos conmemorativos por el día de la Revolución de Mayo, que se celebra hoy en todo el país y por tanto es feriado nacional. Caracterizados con los trajes típicos de la época, los chicos participaron en representaciones que incluyeron lo de siempre: bailes típicos y recreaciones emblemáticas de 1810. Es así que los alumnos fueron ingresando a las escuelas vestidos con elegantes sombreros, las tradicionales peinetas, miriñaques y abanicos en tanto otros repartieron escarapelas -como hace 209 años lo hicieron French y Beruti- mientras sus familias sacaban fotos para encuadrar el momento.

Según se informó desde la Municipalidad de Rafaela, el tradicional Te Deum previsto para las 9:00 hs. en la Catedral San Rafael marcará el inicio de una serie de actividades que continuarán a las 10:00 con el Acto oficial en el Cine Teatro Belgrano (bulevar Santa Fe 555) donde convergerán Castellano, integrantes de su Gabinete municipal, concejales, representantes de entidades intermedias y diversos organismos como así también los infaltables abanderados de los establecimientos escolares de la ciudad. Como atractivo cultural, el acto contará con la actuación especial del prestigioso ballet "La rebelión" de la ciudad bonaerense de La Matanza.

En tanto, a partir de las 12, en Bv. Santa Fe y Plaza 25 de Mayo, se van a desarrollar distintas actividades en el marco de los festejos populares de esta fecha patria argentina, con entrada libre y gratuita. Estarán presentes más de diez agrupaciones de danzas locales, el ballet "La rebelión", y los grupos musicales: Germán Ochat, Camila Nievas y "Los Serenateros" de Salta. Además habrá una feria gastronómica, con comidas típicas y comidas sin TACC para aquellos que decidan participar desde tempranito del festival y almorzar en la plaza, lo que es una gran opción para "hacer algo distinto".

Según se destacó desde el Municipio, habrá propuestas gastronómicas para que las familias rafaelinas puedan compartir el almuerzo y pasar la tarde en el lugar disfrutando de cada uno de los espectáculos que se sucederán en el escenario. En este sentido, se instalarán mesas y sillas para que muchos puedan hacer uso de las comodidades, aunque también es costumbre "con fuerza de ley" acercarse con los sillones plegadizos y equipo de mate para compartir en familia y con amigos.

Pero eso no será todo ya que los festejos populares tienen como invitados especiales a los artesanos, que no pudieron estar el fin de semana pasado tal como estaban programados a raíz de las lluvias y lloviznas. Por tanto la Feria de Artesanías, Artes y Diseño, a la que se sumarán artesanos de artículos regionales, aportará su color y su gente linda para dar un auténtico marco a esta fiesta de la Patria. En este sentido, los artesanos abrirán sus puestos a las 12:00 para arrancar juntos con la música y la danza, aunque mañana domingo volverán pero a partir de las 16:00 hs.



EN SANTA FE

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, junto al vicegobernador, Carlos Fascendini, presidirá el acto de la Provincia de Santa Fe para conmemorar el 209º Aniversario de la Revolución de Mayo. De acuerdo a la información proporcionada desde Casa de Gobierno, a las 9:30 el mandatario provincial encabezará en el Salón Blanco -desde sus balcones se puede observar la Plaza de Mayo- la recepción de autoridades y el chocolate caliente que tradicionalmente se sirve a todos los que andan por ahí.

Al ratito, Lifschitz bajará las escaleras y se dirigirá al centro de la plaza para izar la bandera, tras lo cual caminará unos pocos pasos hasta la Catedral de Santa Fe para asistir al Te Deum. Una vez que finalice, se desplazará unos metros para presidir el acto central donde brindará su discurso y en el que se llevará a cabo el desfile cívico militar.

No será todo en la agenda del Gobernador. Es que al mediodía participará de la inauguración del Salón de Mayo en el Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez”, dependiente del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia, para observar las obras premiadas del 96º Salón Anual de Santa Fe

Por último, Lifschitz encabezará a las 18:30 en El Molino, Fábrica Cultural (Boulevard y Pedro Vittori, Santa Fe) la apertura de nuevos espacios destinados al mundo de la creación, los oficios, el trabajo y las artes. Se trata de la recuperación y puesta en valor del edificio ubicado sobre el margen oeste del complejo del ex Molino Franchino, de cara a la calle Pedro Vittori de la ciudad de Santa Fe.



EN BUENOS AIRES

El arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, cardenal Mario Aurelio Poli, presidirá hoy desde las 10 el Te Deum solemne por el 25 de Mayo, en la Catedral metropolitana, al que asistirá el presidente Mauricio Macri junto su esposa, Juliana Awada, el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y miembros del gabinete nacional como así también autoridades judiciales y legislativas.

Además del acto religioso central en el templo porteño, habrá Te Deum por los 209 años de la Revolución de Mayo en catedrales y otros templos importantes de las diócesis del país como es el caso de Rafaela.

No hubo mayor información sobre la agenda que tendrá el presidente Macri durante este sábado, pero se estima que también compartirá con vecinos chocolate.