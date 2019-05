Argentina sede de trascendente evento a nivel asegurador mundial Información General 25 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Se trata de la Asamblea General Anual de la Asociación de Ginebra, que reunirá a los CEO de las principales aseguradoras y reaseguradoras del mundo.

Del 29 al 31 de mayo del corriente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación de Ginebra (The Geneva Association) celebrará su 46ª Asamblea General Anual.

La Asociación de Ginebra es la organización global de CEO´s de las principales empresas de seguro y reaseguro a nivel mundial. Fue fundada en 1973 con el objetivo de promover el seguro como un contribuyente clave a la resiliencia, creando conciencia de su impacto en las economías y sociedades del mundo. Este objetivo se cristaliza a través de estudios sobre la interdependencia entre el entorno económico y la actividad aseguradora, así como también a través de investigaciones, conferencias y diálogos activos con los responsables de la formulación de políticas.

Esta entidad sin fines de lucro actualmente nuclea a los CEO´s de 78 de las principales aseguradoras y reaseguradoras del mundo, que administran activos financieros por USD 17 trillones, lo que representa aproximadamente el 70% de los activos totales de la industria de seguros a nivel global.

Este evento, considerado el más importante para el seguro internacional, se realiza año a año en diversas ciudades del mundo y en esta oportunidad, Buenos Aires ha sido la elegida gracias a las gestiones y el apoyo del Grupo Sancor Seguros. La asamblea ha contado en ediciones anteriores con la participación de presidentes, ministros, premios Nobel y autoridades destacadas de los países anfitriones. Esta oportunidad no será la excepción y participarán en ella importantes funcionarios gubernamentales, así como con personalidades destacadas internacionalmente que vendrán exclusivamente para exponer sobre diferentes temas de alta relevancia no sólo para la industria sino también para toda la comunidad mundial.

“La elección de Argentina para la realización de este evento es un orgullo por lo que va a representar en cuanto a trascendencia internacional. Es una muestra más de que los esfuerzos que está haciendo nuestro país para adaptarse a tendencias y regulaciones globales generan una respuesta positiva en la comunidad global de negocios”, destacó Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros, única aseguradora de origen argentino que integra la Asociación de Ginebra y miembro del board del organismo internacional.