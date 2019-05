Los cinco secretos que quizás no conocías del 25 de Mayo SUPLEMENTO ESPECIAL 25 de mayo de 2019 Redacción Por Cómo era Buenos Aires en 1810, dónde se creó la Primera Junta, quiénes son los personajes olvidados de ese día, qué queda del primer Cabildo y cuál era el rol de la mujer en esa época.

Ya sabemos que no llovía y que tampoco había paraguas. Ese fue el primer secreto revelado, pero hay otros que quedan por descubrir. Gabriel Di Meglio, el director del Museo del Cabildo nos contó las clásicas anécdotas y derribó algunos mitos.

1)- Todo empezó con la reunión del Cabildo abierto, que fue en un balcón (¡con el frío que hacía!). Cuando se firmó el petitorio, a la madrugada, no quedaba nadie en la plaza. Los que llegaron, para el dibujo del manual, se enteraron por el boca a boca. Buenos Aires era una ciudad de no más de 50 mil habitantes. Todo pasaba alrededor de la plaza donde se concentraba la vida comercial.

2) - De French y Beruti solo se recuerda que repartieron escarapelas. Pero hay otra cosa que define el rol de estos dos patriotas: para confeccionar el petitorio contra la corona de España, firmaron por ellos y por 600 más que no podían firmar.

3) -"Las mujeres ocupaban un lugar subordinado en la sociedad, no tenían derechos políticos legales". Sin embargo, hubo mujeres valientes como Juana Azurduy que se pusieron al frente de la batalla. Aunque no participaban de las decisiones, algunas se convirtieron en opinólogas de la revolución.

4) -"Hay que recuperar a los que no son recordados en los libros de historia. Hay indicios de quiénes son y es interesante recordarlos. Muchos que se quedaron hasta altas horas de la madrugada para definir el futuro de la Argentina, otros dejaron la vida para luchar por la revolución", explica Di Meglio.

5) - Del primer Cabildo queda poco y nada, salvo el espíritu, que es emblemático. El edificio estuvo muy deteriorado durante décadas. Se demolió y se volvió a construir siguiendo rigurosamente el plano original pero mucho más chico. De su estructura original quedan la primera celda de la cárcel de la ciudad y la sala capitular donde se reunían los patriotas.