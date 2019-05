El estado de la ECR, el eje de la sesión del Concejo

El Concejo Municipal realizó ayer una histórica sesión ordinaria, en el box N° 1 del Autódromo "Ciudad de Rafaela". Mientras, afuera, los mecánicos ya comenzaban a preparar los autos que se pondrán en la legendaria pista en las próximas horas.

Se debatieron casi con exclusividad proyectos presentados por Lisandro Mársico. Uno de ellos fue el que más se debatió, vinculado a las condiciones de trabajo en la que en la actualidad se desempeñan los trabajadores de la Estación Clasificadora de Residuos, además de solicitar mejoras en tal sentido. Y pese a que el demoprogresista se encuentra en campaña -busca su reelección en el cargo- esto no ha mermado su actividad legislativa.

De hecho, buena parte de la discusión de ayer tuvo un único destinatario: Daniel Ricotti, Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, que estaba entre el público presente. Sin embargo, esto no evitó que, al finalizar el encuentro, el funcionario estrechara la mano al edil.

El primer tema fue la declaración de Interés Municipal de las 3° Jornadas de Investigación de Jóvenes Investigadores de Ciencias Sociales, presentado por Evangelina Garrappa.

Posteriormente, se trató el pedido al Ejecutivo para saber si el Centro de Monitoreo Urbano se encuentra en funcionamiento la Central de Tránsito que posibilita sincronizar y centralizar todos los semáforos de la ciudad, el costo que representó y en caso de encontrarse en funcionamiento especificar las prestaciones a las que se puede acceder. Mársico indicó que se había presentado en 2014 en los medios, pero que no estaría funcionando. Para Jorge Muriel, esto no es así, trasladando la respuesta que le dieron desde el Ejecutivo.

También se aprobó la solicitud para que existan reservas de espacio para el estacionamiento exclusivo de vehículos que trasladen personas con discapacidad, ya sea que manejen su propio rodado o sean transportadas, así como también que se analice la posibilidad de solicitarles a los participantes de carreras de calle, en aquellas competencias de 5 km o más, que se lleven a cabo total o parcialmente en la ciudad, que presenten un Certificado Médico de Aptitud Física (Apto Médico) para ser autorizados a correr. Mársico indicó que hay una ley en Buenos Aires, pero al no estar reglamentada, no está en vigencia y recordó episodios fatales. Muriel recordó que en la actualidad hay un deslinde de responsabilidades que firman los participantes y Hugo Menossi señaló que habría que ser muy puntilloso en la reglamentación, para evitar que baje la cantidad de participantes del "21K"

En el medio, se aprobó el pedido para que mejoren las condiciones de trabajo de los empleados municipales que se desempeñan en la Estación de Residuos Clasificados, además de llevar adelante obras de reparación en el sitio. Mársico recordó que había presentado un pedido hace un año, por ordenanza. Pero que no se había aprobado, porque la mayoría de sus pares había entendido que no era necesario. Habló directamente de precarización laboral. "Lo mediaticé porque cansa el incumplimiento y la vulneración de los derechos de esos trabajadores. "Allí no hay agua. En enero, con 40°, le llevaron tachos oxidados con agua. Hay mujeres trabajando allí y no hay baño para ellas. ¿Le tengo que explicar al responsable de esto cómo viene la mano?", en obvia alusión a Ricotti. "Vengo de ahí: le pusieron ripio, le dieron guantes y parece que ahora van a tener agua. "No tienen heladera, como en otras dependencias. Le pedimos que haya al menos una loma de burro para evitar accidentes", agregó y pidió agregar a los pedidos que exista un botiquín (hoy, inexistente, según Mársico), porque manejan elementos cortantes.

Menossi hizo responsable de la situación directamente al Intendente Luis Castellano: "es el que da el visto bueno final del Presupuesto". Más tarde, Muriel comparó esta situación con la pérdida de calidad de los trabajadores por la política económica Nacional. Y a partir de allí, la discusión se desvirtuó y se extendió innecesariamente, sobre si valía o no la comparación. Igualmente, fue aprobado por unanimidad.