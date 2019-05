Rafaela ya vive la fiesta del TC Deportes 24 de mayo de 2019 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

FOTO JORGE BARRERA PRESENTACION. González, Castellano, Gays, Argento, Ricotti y Lambiris.

Con la presentación realizada anoche en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, se pusieron en marcha las actividades oficiales de la "Carrera de los Millones", que por el "Gran Premio Quini 6" disputará el Turismo Carretera este fin de semana, en el autódromo "Ciudad de Rafaela".

Participaron del encuentro con la prensa, como se había anunciado, el intendente Luis Castellano, los dirigentes Eduardo Gays y Daniel Ricotti (presidente de la entidad y de la subcomisión de automovilismo de Atlético, respectivamente); Roberto Argento (director de Planificación y Obras de la ACTC), el piloto rafaelino Nicolás González y el uruguayo Mauricio Lambiris.

Argento, luego de recordar "al gran ausente que tendrá esta competencia, Ero Borgogno", destacó los trabajos que "realizó la institución para que el único speedway -por el óvalo- que tiene nuestro país siga creciendo", además de comprometerse a "gestionar junto al Club, futuros aportes oficiales".

Castellano señal que "es un orgullo que durante mi gestión como intendente, se estén festejando 100 años de automovilismo en esta ciudad, gracias al trabajo realizado por la dirigencia de Atlético a lo largo de ese tiempo" y rescató la "gran importancia que adquiere un evento de esta jerarquía por el impacto económico que genera en diferentes sectores de la comunidad".

Gays también reconoció lo que "significa para nosotros, como institución, esto de llevar adelante un espectáculo de masiva convocatoria, que pone a Rafaela en un lugar importante en el mapa" y agregó que "el tiempo, que también se asoció a esta carrera, es un factor muy importante, porque la convocatoria estará, como siempre, a la altura de las circunstancias".

Ricotti, a su turno, se emocionó cuando recordó que "esta carrera y en esta fecha tan especial para la institución, se empezó a gestar cuando viajamos a Buenos Aires con Ero (Borgogno) para hablar con Hugo Mazzacane, que en aquel momento se comprometió a realizar todo lo que estuviese a su alcance, para que el TC pudiese visitar nuestro autódromo, justamente cuando estamos conmemorando los 100 años de la primera carrera" y al final elogió el "trabajo fantástico que realizaron los integrantes de la subcomisión de automovilismo".

Lambiris, ganador de la última competencia que disputó el TC en esta ciudad, expresó que "correr en este autódromo, siempre genera una adrenalina muy particular y no tengo dudas que es acá, en Rafaela, donde se puede ver los mejores espectáculos de la categoría", para agregar que "no tenemos una temporada muy positiva a nivel equipo, pero en lo personal, siempre me ilusiono con hacer una buena carrera en un circuito que me cae bien".

González, finalmente, sostuvo que "me siento un privilegiado de correr en mi ciudad y ante mi gente, algo que muy pocos de los pilotos que compiten en Turismo Carretera pueden hacer" y sentenció que "nos preparamos con la responsabilidad de siempre y fortalecidos anímicamente por todo lo que representa esta carrera, a nivel personal y también de equipo".

En el transcurso de la conferencia se proyectó un audiovisual de la "Carrera de los Millones" y se exhibieron los trofeos que se entregarán el domingo en la sexta fecha del campeonato argentino de Turismo Carretera.