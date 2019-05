Bolsones de PAMI Sociales 24 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La Asociación Departamental de Jubilados y Pensionados informa que el próximo jueves 30 de mayo se entregará el bolsón de PAMI mes abril - Horario de 8.30 a 11.00

Los beneficiarios deberán presentarse con el último recibo de cobro. Si no retiran el bolsón ese día, los mismos serán entregados a los beneficiarios en lista de espera.

A partir del lunes 3 de junio podrán presentarse los de lista de espera con su recibo de cobro a retirar los bolsones que los titulares no retiraron.No comprometa al personal.

Recordamos que si no asiste el titular, el asignado para retirarlo deberá presentar una nota del beneficiario del bolsón, donde autorice al mismo a hacerlo en su lugar como así el recibo de cobro.

Se aconseja a la persona que realiza esta autorización lo haga prolijamente ya que la misma se deberá elevar a PAMI Central.