Ben Hur define equipo y parte hacia Entre Ríos Deportes 24 de mayo de 2019 Redacción Por A la mañana será el entrenamiento. Por la noche, con una importante movida de los simpatizantes, el plantel viaja a Colón para esperar la revancha con Achirense.

FOTO M. LIOTTA PROTAGONISTAS./ Mathier, Saavedra y Kummer, titulares del Lobo.

El plantel de Ben Hur entrenó ayer por la tarde en el predio de Barrio Parque, de cara a la revancha por la final de la Región Litoral Sur que se disputará en Colonia Las Achiras, Entre Ríos, el domingo a las 11 frente al Deportivo Achirense. Recordemos que en el encuentro de ida disputado en nuestra ciudad se impuso el Lobo por 2 a 1. El árbitro para los segundos 90 minutos de la serie será Gastón Brizuela Monsón, secundado por Gonzalo Rodriguez y Matías Balmaceda, todos de Río Tercero (Córdoba).

En virtud del encuentro disputado entre semana por los alternativos ante Libertad de Sunchales, logrando el pasaporte para los octavos de final de la Copa Santa Fe, el entrenador Carlos Trullet trabajó con la parte de la dotación de jugadores que habitualmente es titular con una sesión de fútbol reducido. Hoy, desde las 10.30, habrá una práctica con todo el grupo donde posiblemente el DT disponga un trabajo táctico para ir delineando la formación que estará en Las Achiras.



¿CAMBIOS ARRIBA?

Tomando como referencia lo que decía Trullet el mismo domingo luego de la victoria en casa, donde esbozó una opinión sobre cómo podría darse el trámite del segundo partido y lo que necesitaría su equipo para no verse tan complicado por la presión rival, asoman indudablemente opciones de variantes en el once titular.

"Vera entró bien", fue una de sus apreciaciones, por lo que el jugador oriundo de Recreo podría ser una de las alternativas, lo cual de concretarse da la impresión que sería por Gabriel Giacopetti. Asimismo, el miércoles en la goleada por Copa Santa Fe el entrenador quedó muy conforme con el rendimiento del habitual equipo alternativo y quizás uno de los jugadores que fue titular en ese partido, si físicamente está entero, pueda tener la chance también de ir desde el minuto inicial.

En tanto, el volante Pablo Pavetti sigue evolucionando favorablemente de su esguince de tobillo y hoy se evaluará si está en condiciones de viajar a la vecina provincia.



LOS HINCHAS DESPIDEN LA DELEGACION

Este viernes, desde las 20 hs., la BH despedirá al plantel que viajará a la provincia de Entre Ríos buscando la clasificación a la final por el ascenso al Federal “A”. Tras la confirmación de que el público visitante no podrá estar en la revancha de la final de la Región Litoral Sur, los simpatizantes del Lobo se movilizarán para brindarle su afecto al plantel.

La movida será en el Estadio “Néstor Zenklusen”. La delegación de Ben Hur partirá a las 20:30 hs. rumbo a la ciudad de Colón donde quedará concentrada a la espera del encuentro que disputará en la mañana del domingo en Colonia Las Achiras.