Preseleccionado de damas de la FOSH Deportes 24 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La Federación del Oeste Santafesino de hockey informó que el sábado 25 de Mayo, en las instalaciones del Club Sarmiento de Humboldt, entrenará el preseleccionado de mayores damas. El mismo trabajará de cara al Campeonato Argentino de Ascenso que está previsto en Mar del Plata, del 3 al 6 de octubre.

Se mencionó además en la circular que las jugadoras deberán estar presentes a las 14 horas y llevarse hidratación. El listado de convocadas es el siguiente:

Mayores Damas: Dettler Erika (Club Libertad de San Francisco), Bravo Loana (9 de Julio de Rafaela), Romano Lucía (9 de Julio de Rafaela), Astesano Agostina (9 de Julio de Rafaela), Lammens Micaela (Atlético Rafaela), Manzur Marcela (9 de Julio de Morteros), Niz Anabella (C. D. y C. A.), Avila Aldana (9 de Julio de Morteros), Bartizaghi Brenda (Sarmiento de Humboldt), Bazán Priscila (Libertad San Francisco), Miño Yanet (Universitario de Rosario), Yori Loreley (D. Bella Italia), Bacigalupo Stefania (C. D. y C. A.), Dechiara Danisa (Libertad), Lazos Pilar (Sarmiento de Humboldt), Risso Natalia (C. D. y C. A.), Duarte Roxana (A. Tostado), Bertolini Camila (C. Atlético Rafaela), Cabral Zoe (San Jorge) y Navarro Andrea (libre).



ATLETICO LIDER

Dos partidos se disputaron el domingo por la Zona Rafaela del torneo de Damas A de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey, correspondientes a la cuarta fecha.

En nuestra ciudad, Atlético de Rafaela se impuso en el predio del autódromo a Sportivo Norte por 2 a 1. Los goles del equipo dirigido por Nicanor Franconi fueron convertidos por Norma Cayo y Camila Bertolini, mientras que Karen Maldonado anotó para el elenco de Victoria Bernardi. En reserva ganó Sportivo Norte por 1 a 0 con gol de Lucía Zunoffen.

El otro partido con acción estuvo en San Jorge, donde empataron sin goles el local Atlético y Moreno de Lehmann. Recordemos que Atlético San Jorge no presenta reserva. Quedaron pendientes los partidos entre Bella Italia – Sarmiento de Humboldt y 9 de Julio – Juventud de Humboldt.

De tal modo, ahora Atlético Rafaela tiene 9 puntos; Sp. Norte 7; mientras que 9 de Julio y Sarmiento (con un partido menos) tienen 6, en los primeros puestos.